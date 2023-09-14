«Я за это время двух лохов обула бы» 14.09.2023, 21:00

Как мошенники пытались выманить у белорусов деньги, но получали достойный отпор.

Эксперты указывают на то, что мошенники находят новые способы выманивания денег у белорусов. В этой ситуации банки придумывают все новые способы борьбы с такими схемами обмана, жертвами которых становятся их клиенты. К тому же многие белорусы лично сталкивались с мошенниками и уже знают, как отличить фальшивого работника банка, милиционера и даже своего ребенка от настоящего. Читатели «Зеркала» поделились историями, как их пытались обмануть и украсть у них деньги. Собрали некоторые такие кейсы, а также советы, как не попасться на удочку телефонных мошенников.

Мнимые банковские работники

Дмитрий (все имена героев изменены) впервые столкнулся с телефонными мошенниками, когда работал в Москве.

— В тот день я собирался на работу позже обычного. Где-то в 10 утра раздался звонок, и человек, представившийся службой безопасности моего банка, сообщил, что есть запрос на перевод всех средств на счет другого лица и открытие крупного кредита на мое имя, — рассказал Дмитрий. — Сказать, что я был взволнован, — ничего не сказать. «Служба безопасности» запросила подтверждения на эти операции, действительно ли я хочу перевести деньги со всех своих счетов и открыть кредит. Разумеется, я ответил, что нет.

В ответ на это мужчине предложили временно перевести деньги на только что созданный «специальный закрытый счет», откуда он якобы мог бы забрать деньги в отделении банка.

— Меня спасло, что я ранее читал новости о телефонных мошенниках (когда это не было мейнстримом). Я попросил их подождать и сказал, что перезвоню напрямую. Очевидные попытки удержать меня в разговоре подтвердили, что я поступаю правильно. Я положил трубку. Руки вспотели, голова гудела, но я набрал номер техподдержки своего банка и уточнил, какие из озвученных проблем с моими счетами сейчас видны и могу ли я приостановить все операции по счетам. Техподдержка все внимательно выслушала, проверила счета — никаких действий не было, запросы на кредит отсутствовали.

Второй раз мужчина быстро понял, что звонят ему мошенники: они представились работниками банка, где у него не было счетов. В этот раз, говорит Дмитрий, он 40 минут притворялся, что верит им, и предоставлял ненастоящие данные, записывая разговор на диктофон.

— Где-то через 40 минут пораженный моей тупостью собеседник начал откровенно ругаться. Тогда я сказал ему, что счетов в этом банке у меня нет, и поблагодарил за полезный час разговора, я многому научился. Запись отправил службе безопасности банка. Так я получил прививку от мошенников, а они — потерю времени на моем номере, а еще финальную просьбу от меня заказать мне пиццу или принести пивка.

Леониду фальшивые банковские работники звонили примерно два года назад. Представлялись службой безопасности «Сбербанка».

— Говорили очень убедительно, грузили информацией, — вспоминает он. — В принципе, я сообщил им все данные карточки кроме трех цифр на обратной стороне (код CVV/CVC, который не стоит называть никому, даже работникам банка. — Прим. ред.). Шантажировали, что если не скажу [этот код], то деньги спишутся. В то время «Сбер» вел активную рекламу, где информировал держателей карточек о случаях мошенничества. Это позволило в разговоре ссылаться на запрет самого банка на передачу информации. Почему-то для меня это было очень важно психологически. Понял, что это мошенники, когда отказался давать данные, они настаивали, а я тем временем заметил, что код страны в номере, с которого звонят, не +375, а похожий. После этого я спросил, из какой страны звонят, и мошенники бросили трубку.

— Звонили примерно год назад. За месяц раза три точно, может больше. А потом как-то резко перестали. Во всех случаях утверждали, что кто-то пытается перевести деньги с моей карты. Звонили на Viber, номер высветился украинский. А абонент назывался «Беларусь банк». Обращались ко мне только по имени. Конечно, отчества и фамилии в Viber мало кто пишет. Все эти моменты сразу дали мне понять, что это липа. А закрепило мою уверенность в том, что это мошенники, то, что у меня в Беларуси нет ни одной карточки. Работаю я в Европе, — пишет Федор и добавляет, как насолил обманщикам. — Их бесит, когда они тратят на вас время, а вы — «пустышка». Они мне так и сказали: «Урод! Я за это время двух лохов обула бы».

Фальшивые милиционеры

Стефания написала нам, что однажды на Viber ей позвонил «майор милиции», представился по ФИО. Он заявил, что женщина проходит свидетельницей по уголовному делу, связанному с кредитами, потому что выступала поручителем в банке.

— Разговор длился минут 10. Были вопросы, где я нахожусь, есть ли у меня кредит в банке. Все было правдоподобно. Я сначала испугалась, потому что живу сейчас в Польше, а старшая дочь в Беларуси учится. Подумала, что с ней что-то случилось, — признается Стефания. — Но когда он стал про кредит рассказывать, поняла, что это мошенник. Я даже пыталась вести диалог, несколько раз уточнила его фамилию и имя.

Женщина не выдержала и засмеялась, когда «майор» стал говорить, что в одной из областей заведено уголовное дело, а потом сказал, что всего областей в Беларуси шесть.

— Это так не по теме прозвучало, что я рассмеялась. В общем, мы побеседовали, он узнал, что я в Польше и денег у меня нет, — и быстро «растворился». Спустя пару месяцев он снова звонил. Наверное, забыл, что я уже с ним общалась. Сразу начался похожий диалог. Но я была не в духе и просто сказала, что, если еще раз позвонит, будет общаться с настоящей милицией.

Со звонком ненастоящего милиционера на Viber столкнулся и Павел.

— Представились, будто из милиции. Но обычно из милиции звонят с засекреченного номера, потому я уже после представления понял, что это мошенники. Я сразу спросил, почему участковый мне звонит по Viber, и попросил перезвонить по обычному телефону. Тогда молодой человек в агрессивной форме начал рассказывать, что я препятствую работе милиции. В итоге я попросил его назвать свои данные и сказал, что в течение 5 минут подъеду в отделение. Вот тогда и начался веселый разговор: как его зовут и в каком он кабинете и так далее. После этого молодой человек начал еще грубее разговаривать со мной. Я назвал его мошенником, он начал обзываться и хамить — и я положил трубку, — пересказывает мужчина.

Павел уточнил, что это не единственный раз, когда его семью беспокоили обманщики. — При мне звонили маме, схема та же, но якобы работник банка. Я хотел с ними пообщаться, но мама быстро сказала, что работники банка не звонят по Viber. Они как-то глупо тут же спросили, «вы нам что, не доверяете», а мама ответила, что, конечно, не доверяет. После этого они быстро положили трубку. Маме они не грубили.

Татьяна живет в Литве. Она рассказывает, что несколько месяцев назад буквально за день до запланированной поездки в Беларусь ей позвонили на Viber. Она даже не обратила внимания, что звонок был не на мобильный, а в мессенджере. Голос в трубке заявил: «Добрый день. Это Иван Иванович, Московское РУВД города Минска».

— Первая моя мысль была о том, что, похоже, отпуск в Беларуси у меня отменяется. Но после его фразы «в отделении „Беларусбанка“ города Бреста Петров П. по вашей доверенности сейчас берет кредит» я выдохнула. Подумала, слава богу, это мошенники! — описывает белоруска свои эмоции. Весь диалог, по ее словам, не занял много времени. — Я ответила, что ну и пусть берет, ему, видимо, нужнее. Мне сказали, что кредит берут по моей доверенности, что я потом буду выплачивать деньги. Я сказала, что бывает. Парень почему-то обиделся и бросил трубку.

Похожий сценарий мошенники пытались разыграть в разговоре с Юлией.

— Так совпало, что именно в тот день я ждала важный звонок на Viber и на автопилоте сняла трубку. С ходу собеседник начал грузить информацией, задавал вопросы, не давал слово вставить. Я даже немного испугалась, но быстро взяла себя в руки и начала внимательно слушать, что он говорит. В его словах была целая куча нестыковок. Типа на меня завели уголовное дело и так далее, но когда я спросила, почему следователь по особо важным делам звонит на Viber, да еще и с российского номера, он сказал, что это самый лучший мессенджер для безопасности. И тут я окончательно успокоилась и взяла инициативу в разговоре в свои руки, проще говоря, начала их троллить. Минут через пять в мой адрес посыпались угрозы, и мошенник бросил трубку, — вспоминает Юлия.

Второй раз ей звонили уже на WhatsApp. Юлия сразу поняла, с кем имеет дело, — и уже через пару минут они вежливо распрощались.

— Но когда позвонили третий раз на WhatsApp и начали рассказывать опять ту же историю про некую Филимонову, то я уже не выдержала и сказала, что звонить с этим фуфлом на один и тот же номер два раза — это перебор, и посоветовала завести базу, кому они уже звонили. Звонивший засмеялся и пожелал мне хорошего дня.

Ненастоящие покупатели

Петра пыталась обмануть «покупательница», которая отозвалась на его объявление о продаже хомяков на «Куфаре».

— В Viber написала девушка. Стала расспрашивать о количестве, расцветке, можно ли купить сразу несколько, еще какие-то мелочи, создавая вид заинтересованности (это я потом понял). Но когда разговор зашел об оплате, она предложила сделать это через какое-то приложение. Тут до меня дошло, с кем имею дело. На этом переписка закончилась, — рассказал он.

Похожая история случилась с Владимиром. Он продавал через эту же интернет-площадку музыкальный инструмент. Говорит, неладное заподозрил сразу же. Дело в том, что цена была немаленькая для рынка, а отозвавшаяся в Viber «покупательница» (на фото с ребенком в руках, с эстонским номером) удивилась, что по такой «приятной цене» товар у него все еще «с руками не оторвали». Уточнив только, есть ли дефекты, женщина сразу же прислала ссылку для «оформления оплаты и доставки». Когда продавец отказался переходить по ссылке и предложил решать все вопросы только на торговой площадке, «покупательница» сначала настаивала на своем методе, пытаясь убедить, что Владимиру так будет выгодно, а потом выругалась матом и исчезла.

«Дети» в беде

У Ольги история была другой, но тоже довольно популярной: в ее случае мошенники пытались выдать себя за ее дочку, которая попала в беду.

— Званiла дзяўчына, якая плакала, на хатнi тэлефон, як быццам мая дачка. Казала, што яна ў бальнiцы, што збiла чалавека i трэба 20 000 даляраў мiлiцыянту, — вспоминает Ольга и объясняет, как действовала, чтобы проверить, правда ли это. — Голас быў непадобны да майго дзiцяцi, яна назвала нумар бальніцы, дзе, як быццам, знаходзiцца, а праца дачкi зусiм у iншым месцы. Сказала, што прыедзе чалавек, яму трэба перадаць грошы. Доўга гаварылi, злачынца прасiла сказаць, колькi маем грошай наяўных. Але потым пайшлi гудкi — адключылася. Я спачатку заперажывала. Адразу з мабiльнiка набрала дзiця, з ёй было ўсё ў парадку. Зразумеўшы, што гэта абман, пазванiла з мабiльнiка ў мiлiцыю.

После того как с похожей историей столкнулись Маргарита и ее мама, у женщин осталось много вопросов о том, как мошенники узнали о них много информации, которой пытались манипулировать.

— Моя мама — суперсовременная женщина. Ей 60 лет, она много лет водит машину, имеет кучу современных гаджетов и владеет ими в совершенстве, читает десятки пабликов. Но… Дело было прошлым летом. У нас обеих заканчивались отпуска, и я к ней заехала по каким-то делам в первой половине дня. Перед тем как поехать от мамы домой, я заехала в соседний с ней гипермаркет, о чем сообщила ей перед уходом. Через минут 15 моего праздного шатания по магазину мне звонит мама и в истерике спрашивает, где я и что со мной случилось, — пересказывает Маргарита.

Оказалось, что на городской телефон маме позвонила плачущая девушка, будто это Маргарита, и в истерике кричала, что ей нужны деньги, потому что она сбила человека и сама находится в больнице.

— Мама сказала, что сейчас позвонит сестре (она доктор), чтобы все узнать, на что ей «я» ответила, мол, не нужно, она не поможет. Тогда мама положила трубку и позвонила мне, — говорит Маргарита. — Так и осталось тайной, почему звонили на городской, откуда знали, что у нее не сын, почему позвонили прямо после моего ухода, откуда знали, что я на машине.

Что люди советуют делать, если попали на мошенников

Столкнуться с подобной ситуацией может каждый. Важно не принимать опрометчивых решений, перепроверять всю информацию и ни в коем случае по телефону не передавать звонящим никакую личную и финансовую информацию. Такие рекомендации дают наши читатели, которые уже сталкивались с телефонными мошенниками.

— Маю безадказны рэцэпт, як змагацца з тэлефоннымі махлярамі. Трэба проста адказваць на беларускай мове. Адразу кідаюць трубку, часам і лаюцца, — посоветовал Виталий. Такой же вывод сделал и Леонид: «Для себя я решил в похожих ситуациях пераходзіць на беларускую мову. Іншаземцы не змогуць падтрымліваць размову».

Федор советует обращать внимание на факторы, которые заинтересовали его во время такого звонка. Во-первых, мошенники часто используют не обычный телефон, а мессенджеры, в частности Viber. Представители банков и милиция вряд ли будут использовать его вместо телефонной линии. Во-вторых, обращать внимание на номер и код страны, откуда звонят. Часто мошенники делают это не с белорусских номеров. В-третьих, скорее всего, обманщики не будут знать ваше отчество и фамилию, а будут называть вас так, как вы подписаны в мессенджере. Все это должно вызвать у вас подозрения.

— Маё меркаванне такое: трэба адключацца, не размаўляць з бандытамi i званiць родным, — советует Ольга.

Дмитрий считает, что не стоит вступать с мошенниками в диалог, он предполагает, что с их стороны «возможны гадости».

— Просто кладите трубку и звоните (а лучше сходите) в свой банк, чтобы удостовериться, что все в порядке, и передать номер мошенников в службу безопасности банка, от имени которого они якобы звонили. Также очень рекомендую проводить всевозможные беседы (вплоть до тренингов) с родителями и родственниками пожилого возраста. Как показала жизнь, на разводы мошенников попадаются очень часто, особенно если они сумели взволновать человека и захватить его внимание.