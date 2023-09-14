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Байден назначил спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины

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  • 14.09.2023, 21:05
Байден назначил спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины
Пенни Прицкер

Им стала Пенни Прицкер.

Президент Соединенных Штатов Джо Байдена назначил нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Им стала Пенни Прицкер.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новой Специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины», - заявил американский лидер.

Он отметил, что Прицкер будет работать в тесном сотрудничестве с правительством Украины, а также союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором. Она будет направлять усилия Соединенных Штатов на помощь в восстановлении украинской экономики.

«Госпожа Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу «Большой семерки», чтобы международные усилия были взаимодополняющие и взаимно усиливали друг друга, а также поощрять международных партнеров продолжать усиливать свою поддержку насущных потребностей Украины в восстановлении экономики», - заявил Байден.

Кроме того, Притцкер будет помогать украинскому правительству осуществлять реформы, необходимые для укрепления украинской экономики, а также работать с Украиной, чтобы позаботиться о том, чтобы начиная восстановление, Украина становилась крепче.

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