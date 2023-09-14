Байден назначил спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины 2 14.09.2023, 21:05

Пенни Прицкер

Им стала Пенни Прицкер.

Президент Соединенных Штатов Джо Байдена назначил нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Им стала Пенни Прицкер.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новой Специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины», - заявил американский лидер.

Он отметил, что Прицкер будет работать в тесном сотрудничестве с правительством Украины, а также союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором. Она будет направлять усилия Соединенных Штатов на помощь в восстановлении украинской экономики.

«Госпожа Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу «Большой семерки», чтобы международные усилия были взаимодополняющие и взаимно усиливали друг друга, а также поощрять международных партнеров продолжать усиливать свою поддержку насущных потребностей Украины в восстановлении экономики», - заявил Байден.

Кроме того, Притцкер будет помогать украинскому правительству осуществлять реформы, необходимые для укрепления украинской экономики, а также работать с Украиной, чтобы позаботиться о том, чтобы начиная восстановление, Украина становилась крепче.

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