В Кореличском районе парень на Opel вылетел в поле кукурузы, его приехал спасать друг на учебной машине 14.09.2023, 21:14

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Что было дальше.

В Кореличском районе парень на Opel вылетел в поле кукурузы. Он позвонил другу и попросил его выручить. Тот угнал у соседа учебный автомобиль и поехал спасать товарищей — однако вылетел на то же поле. Об этом рассказали в неофициальном телеграм-канале МВД.

Трое друзей вместе проводили время, но один из них после полуночи ушел спать, а приятели решили покататься. Они сели в Opel и поехали на заправку. Возвращаясь в деревню, водитель не вписался в поворот, и машина съехала в кукурузное поле. Он позвонил спящему другу и попросил выручить — надо вытащить машину. Автомобиль посоветовал взять у соседа, у которого всегда ключи в замке зажигания, а документы в бардачке.

21-летний товарищ взял учебные «жигули» у соседа, не поставив его в известность, — то есть совершил угон. По иронии судьбы, спасение не задалось — он вылетел в кукурузное поле, как и его приятели, практически на том же месте.

«Жигули» закатили подальше в поле, чтобы не было видно с дороги, и отправились домой пешком. Наутро Opel все же удалось кое-как выкатить, а учебная машина так и осталась стоять в поле.

64-летний сосед обнаружил пропажу машины и обратился в милицию. На молодого человека, который поехал выручать друзей на учебных «жигулях», завели уголовное дело за угон.

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