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«Танковую коалицию» в поддержку Украины сформировали 12 стран

  • 14.09.2023, 21:39
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«Танковую коалицию» в поддержку Украины сформировали 12 стран

Об этом сообщило Минобороны Украины.

В настоящее время 12 стран входят в «танковую коалицию», которая поддерживает Украину. Часть предоставленной ими техники уже помогает украинцам защищать родную землю и освобождать оккупированные территории.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«12 государств-партнеров пообещали, предоставили и продолжают предоставлять разные типы танков: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, T-72, PT91 Twardy, AMX-10RC, Challenger 2», - сообщили в Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, это стало возможным после того, как Германия объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2 и о разрешении другим странам экспортировать немецкие танки. Этот шаг мотивировал ряд других стран присоединиться к международной «танковой коалиции».

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