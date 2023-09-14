В Беларуси школьников 9−11-х классов планируют обучать вождению автомобиля 5 14.09.2023, 21:52

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Подробности.

Министерство образования и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Беларуси подписали соглашение о межведомственном сотрудничестве. Возможности ДОСААФ планируют использовать в воспитательной работе с подрастающим поколением белорусов, сообщает пресс-служба образования.

«Актуальность подписания документа обусловлена геополитическими вызовами, необходимостью укрепления государственного суверенитета и национальной безопасности Республики Беларусь посредством консолидации общества и обеспечения народного единства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет активизировано взаимодействие учреждений образования и структурных подразделений ДОСААФ «по вопросам патриотического воспитания».

Но есть и хорошие новости: прорабатывается вопрос организации обучения учеников 9(10)–11(12) классов управлению автомобилем. Судя по всему, речь идет о школьниках и учащихся ссузов.

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