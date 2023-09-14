NBC: Зеленский встретится с Байденом 4 14.09.2023, 22:01

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На следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает NBC News.

«Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе», - говорится в материале.

Отмечается, что также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.

Пока непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.

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