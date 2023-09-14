NBC: Зеленский встретится с Байденом

NBC: Зеленский встретится с Байденом4
- 14.09.2023, 22:01
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На следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает NBC News.
«Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе», - говорится в материале.
Отмечается, что также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.
Пока непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.