Работает ГУР: появилось видео боевой работы по флоту россиян 14.09.2023, 22:36

Аквадрон атаковал «Сергея Котова».

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео Главного управления разведки Минобороны Украины с кадрами ночной работы морского дрона в акватории Черного моря.

«Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу», – написал Федоров.

Он не уточнил, что это была за операция, где, какими были цели, и были ли поражения.

Источник Liga.net в ГУР заявил, что на видео – работа по патрульному кораблю "Сергей Котов".

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