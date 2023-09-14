ВСУ наступают на южном фланге Бахмутского направления 1 14.09.2023, 22:56

Украинские воины достигли новых успехов.

Украинские военные продолжают свое наступление в районе Бахмута. Они достигли новых успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По словам чиновницы, на Купянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий снизилась, если сравнивать с предыдущими неделями, но продолжаются постоянные вражеские обстрелы. При этом противник не отказывается от своих наступательных планов.

Маляр рассказала, что безуспешные попытки наступления РФ были в районах Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

«На Бахмутском направлении — на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции. На южном — мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед», - отметила Маляр.

В то же время, как отметила заместитель главы Минобороны, россияне пытались атаковать в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. Они понесли тяжелые потери как в живой силе, так и технике.

На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию и наносят значительные потери оккупантам, чем существенно снижают способность врага обороняться, добавила Маляр.

«Освобождение» Андреевки

Напомним, сегодня Анна Маляр в своем Telegram написала о том, что украинские военные якобы освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района.

Эту информацию быстро опровергли военные из 3 штурмовой бригады. Они отметили, что там идут тяжелые бои.

После этого чиновница отредактировала свой пост. Она написала, что ситуация в районе населенного пункта «очень сложная».

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