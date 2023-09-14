Замужняя гомельчанка перевела более 60 тысяч рублей «британскому врачу» в Сомали 2 14.09.2023, 23:32

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Мужчина увлекательно описывал страницы своей жизни и в итоге попросил денег на поездку в Беларусь.

В конце 2022 года 56-летняя замужняя гомельчанка познакомилась в соцсети с «гражданином Великобритании». Мужчина увлекательно описывал драматичные страницы своей жизни и в итоге попросил денег на поездку в Беларусь к женщине. Так она лишилась десятков тысяч рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

«Британец» утверждал, что два года без отпуска трудится врачом в африканском государстве Сомали. Поделился историей о гибели в автокатастрофе жены и дочери в Египте, о проживающем в спецшколе сыне-подростке.

Через несколько месяцев «многострадальный» мужчина рассказал гомельчанке о планах съездить в отпуск в Лондон, а затем и в Беларусь. Туманно написал о проблемах с наличностью в Сомали. И попросил прислать денег на транспортные расходы.

«За полтора месяца женщина перевела на указанные им счета в общей сложности свыше 60 тысяч рублей. Для этого спасительница „распечатала“ дома валютные сбережения и взяла кредиты. „Вдовец“ обещал вернуть деньги при личной встрече. После прекращения переписки женщина обратилась в милицию», — рассказали в УСК.

Оказалось, что мошенничество многоступенчатое. «Выяснилось, что большую часть денег потерпевшая перевела на карточки, принадлежащие двум белорускам. Ранее женщины попались на крючок „Фредерика из Марокко“, который попросил их зарегистрировать и отправить по почте банковские карты», — сообщили в УСК.

Белоруски поверили, что для получения детского пособия в африканской Гане «Фредерику из Марокко» нужна иностранная платежная карта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Это от трех до десяти лет колонии со штрафом. Но пока ни один «британский врач» или «американский военный» белорусскими силовиками еще не задерживался. Как правило, такие мошенники действуют из-за границы.

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