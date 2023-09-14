ВСУ уничтожили С-300 и С-400 РФ на $1,2 млрд 3 14.09.2023, 22:45

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Две крылатые ракеты «Нептун» ударили по пусковым зенитным комплексам «Триумф».

Минувшей ночью военная контрразведка Службы безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели уникальную спецоперацию в районе временно оккупированной Евпатории. Об этом 14 сентября изданию «Гордон» сообщили источники в СБУ.

По имеющимся данным, украинские военные уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью $1,2 млрд.

По информации источников, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты «Нептун». Сначала беспилотники СБУ поразили «глаза комплекса» – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С-300 и С-400.

Источники в СБУ подчеркивают, что «россиян в Крыму ждут новые сюрпризы».

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