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В чем причина странного поведения обычно бравурного министра Шойгу

  • 14.09.2023, 23:00
  • 1,718
В чем причина странного поведения обычно бравурного министра Шойгу
Аббас Галлямов

Аббас Галлямов – о резонансных словах российского министра обороны.

Политолог Аббас Галлямов – о резонансных словах российского министра обороны.

– Политтехнологи хорошо знают, что картинка всегда перебьет текст, – пишет Галлямов. – Как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Именно поэтому Кремль решил удалить с сайтов подконтрольных ему медиа вчерашнее интервью Шойгу, в котором в ответ на вопрос журналиста «победим?» министр беспомощно разводит руками.

После мхатовской паузы тот, правда, добавляет, что у нас мол «нет другого выхода», но это уже как мертвому припарка, эффект уже произведен. Да и сама по себе фраза про то, что нет другого выхода, – не то чтобы дышала особой уверенностью в своих силах.

Помножьте все это на контекст – отступление на фронте, регулярные взрывы в тылу, стенания военкоров – и вы получите картину событий, бесконечно далекую от официальной.

В чем причина такого странного поведения обычно вполне бравурного министра? Думаю, степень неадекватность той версии событий, которую озвучивает официоз, достигла сейчас такого уровня, что даже Шойгу почувствовал потребность сделать что-то, чтобы быть чуть ближе к правде.

Хочется ведь, чтобы тебе верили, а не плевались в момент твоего появления на экране.

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