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Motorola представила новый бюджетный смартфон

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  • 14.09.2023, 23:18
  • 2,038
Motorola представила новый бюджетный смартфон

Как он выглядит.

Motorola не останавливается с выпуском новых смартфонов. В этот раз компания представила бюджетную модель Edge 40 Neo. Об этом сообщает GSM Arena.

Диагональ дисплея составляет 6,55 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

В середине установлен процессор Dimensity 7030 SoC и батарея с емкостью в пять тысяч миллиампер в час. Motorola также утверждает, что прилагаемый адаптер питания мощностью 68 Вт может зарядить батарею с нуля до 50% за 15 минут.

Оперативная память составляет 12 Гб, а внутренняя – 256 Гб. Кроме того, смартфон имеет две камеры – основная 50 МП, а селфикамера – 32 Мп.

Motorola Edge 40 Neo будет доступна в трех цветах: черный, темно-голубой и темно-зеленый.

Стоимость бюджетного смартфона, поддерживающего 5G и NFC, составит 399 евро, а появиться в продаже должна в конце этого месяца.

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