Россияне уменьшили количество авианалетов на юге Украины
- 15.09.2023, 0:11
Пилоты заболели?
Российские оккупанты на юге Украины уменьшили количество авианалетов, но увеличилось число обстрелов из артиллерии и танков.
Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает «Новое время».
«Хочу отметить, что в течение последних двух суток статистически враг уменьшил количество авиаударов. То есть на линии боевого столкновения такое затишье относительно», — сказал он.
Штупун уточнил, что за среду, 13 сентября, украинские силы зафиксировали 10 вражеских авиационных ударов. В то же время, по его словам, интенсивность артиллерийских и танковых обстрелов увеличилась.
«На линии боевого столкновения — эдакое затишье относительное», — сказал спикер.
Он добавил, что украинские силы сейчас закапываются, и предположил, что россияне «просто не хотят тратить боеприпасы».