СМИ: Экс-глава Минлесхоза, которому в январе дали 6,5 лет колонии, мог досрочно выйти на свободу 15.09.2023, 1:21

Виталий Дрожжа

Что известно.

Экс-министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа мог выйти на свободу, не отбыв назначенный ему срок лишения свободы, пишет «Белсат». Прямых доказательств этому нет, но есть косвенные подтверждения.

Телеканал со ссылкой на источник сообщил, что в колонию, где Дрожжа отбывал наказание, недавно приезжала комиссия по помилованию. После посещения комиссии, бывшего министра лесного хозяйства отпустили на свидание, с которого он не возвращается уже по крайней мере пять дней. По словам другого источника, недавно на свободу подобным образом вышел другой осужденный чиновник — он ушел на трехдневное свидание и и больше его в колонии не видели.

«Под видом супруги бывшего сокамерника журналистка «Белсата» позвонила сыну Виталия Дрожжи. Тот не подтвердил и не опроверг освобождение, а сказал только, что отец «не может сейчас» встретиться. Но когда журналистка добавила, что встреча с Виталием Дрожжей могла бы состояться в течение нескольких дней и что она готова подъехать в предложенное место, сын экс-министра попросил номер телефона и пообещал перезвонить, как только выяснит, будет ли это возможно. На вопрос о том, как вообще у отца дела, ответил, что «как будто более или менее», — говорится в материале телеканала.

Напомним, Минский городской суд 12 января этого года огласил приговор экс-министру лесного хозяйства Виталию Дрожже за взяточничество. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы, но по амнистии сократили ему год — то есть к 6,5 годам заключения.

Его обвинили в том, что он в 2020 году из корыстных побуждений договорился с учредителем и директором компании из Германии о получении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о приобретении у инвестора сушильных комплексов, полной и своевременной оплате. Дрожжа в полном объеме признал вину в получении взятки в размере 30 тысяч долларов.

Виталий Дрожжа был задержан 16 апреля 2022 года, с 18 апреля того же года он находился под стражей. В мае 2022 года стало известно, что он освобожден от должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

На пост министра лесного хозяйства он был назначен в 2018 году.

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