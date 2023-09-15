В Оршанском районе конспиративно отпраздновали годовщину битвы 1514 года 1 15.09.2023, 3:42

Фотофакт.

В Оршанском районе отпраздновали годовщину знаменитой битвы 1514-го. Как пишет orsha.eu, там прошел традиционный бардовский фестиваль. Место сбора не объявлялось публично. На конспиративное место прибыло несколько десятков человек. На фестивале звучали песни и стихи.

Издание отмечает важность того, что «традиция не прервалась... даже в условиях нынешних репрессий».

История фестиваля «Оршанская битва» насчитывает уже несколько десятилетий (она началась еще в советские времена). Иногда участников задерживала милиция (а среди них и художника Алеся Пушкина, умершего в этом году за решеткой).

8 сентября в Беларуси отмечается неофициальный День белорусской воинской славы — в честь битвы самых Оршей 1514 года. В ней войско Великого княжества Литовского, которым командовал гетман Константин Острожский, разбило гораздо большее войско Московского княжества. Оршанская битва — одна из наиболее значительных побед армии ВКЛ.

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