Проект газового хаба Путина в Турции оказался на грани провала 15.09.2023, 4:02

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Амбициозный проект Владимира Путина по созданию «газового хаба» в «дружественной» Турции, который снова открыл бы «Газпрому» двери на европейский и мировой рынок, оказался на грани провала.

Хотя с момента, когда Путин объявил об идее хаба прошел уже почти год, российско-турецкие переговоры буксуют и сопровождаются разногласиями, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, предметом споров стали управленческие вопросы. «Они борются за то, кто должен управлять хабом», — пояснил источник агентства.

Другой собеседник Reuters, близкий к «Газпрому», подтвердил «проблему»: стороны не могут договориться об управлении проектом.

Газовый хаб, который, по задумке Кремля, мог бы питаться за счет поставок по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», отчаянно нужен «Газпрому»: компания потеряла ключевой, европейский рынок, а после взрывов на «Северных потоках» — лишилась возможности вернуться на него в обозримой перспективе.

Попытки договориться об увеличении поставок в Китай закончились тщетно. Во время визита в Москву Си Цзиньпина, Путин предлагал качать в КНР 100 млрд кубометров ежегодно — в 6 раз больше, чем сейчас. Но Си так и не подписал долгожданный контракт на строительство трубопровода «Сила Сибири-2», а вскоре одобрил альтернативный проект по закупкам туркменского газа.

По итогам первого полугодия «Газпром» прокачал в Европу лишь 12,1 млрд кубометров газа — втрое меньше, чем в прошлом году, который стал для компании худшим за всю современную историю.

Если текущие объемы сохранятся, то по итогам года Европа получит примерно 24 млрд кубов газа из РФ против 62 млрд в прошлом году и 170-180 млрд в рекордные для «Газпрома» 2017-19 гг. Так мало газа в Европу «Газпром» не продавал со второй половины 1970-х годов, следует из его собственной статистики. Так, в 1975 году объемы экспорта составляли 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 млрд.

Вся газовая стратегия России «оказалась саморазрушительной и обернулась полным провалом», говорит аналитик Bruegel Симон Тальяпьетра: «Кремль думал, что используя газ как оружие против ЕС, они добьются немедленного сокращения поддержки Украины, но это оказалось полностью неверным». Доля российского газа на европейском рынке с почти половины в начале 2021 года рухнула до 10%, подсчитали в Bruegel. При этом хранилища остаются рекордно заполненными, а подготовка к зиме завершена на месяцы раньше сроков.

«Россия потеряла статус крупного мирового экспортера газа, и потеряла его навсегда», — говорит Тальяпьетра.

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