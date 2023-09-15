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Британия передала Украине тяжелые БПЛА Malloy

  • 15.09.2023, 5:31
Британия передала Украине тяжелые БПЛА Malloy

Они перевозят снаряды и оружие.

Великобритания передала Украине партию тяжелых беспилотников Malloy. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства в X (ранее – Twitter).

В оборонном ведомстве отметили, что эти дроны могут перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта – они транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км и имеют высокий уровень автоматизации.

Malloy самостоятельно взлетают и приземляются, способны следовать запрограммированному маршруту в плохих погодных условиях.

Британский летательный аппарат имеет восемь пропеллеров и восемь роторов в четырех местах. Это позволяет ему поддерживать стабильный полет, даже если один из пропеллеров вышел из строя.

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