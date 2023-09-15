Зеленский заявил о триумфе после уничтожения ПВО «Триумф» в Евпатории 15.09.2023, 7:50

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Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил СБУ и ВМС.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успехи ВСУ 14 сентября. Ликвидацию системы ПВО на территории временно оккупированного Крыма он назвал триумфом.

Глава государства поблагодарил СБУ и ВМС за эти достижения. Об этом он заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу.

«Сегодня есть за что отдельно отметить Службу безопасности Украины – весь состав Службы и наши Военно-Морские силы. Благодарю вас за этот сегодняшний триумф: уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется ради Украины! И благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!» – заявил президент Украины.

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