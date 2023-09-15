СМИ: Главу Росавиации отправляют в отставку 1 15.09.2023, 8:15

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Александр Нерадько

В чем причина?

Глава Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Александр Нерадько покинет свой пост в ближайшее время.

Решение о его отставке принято на уровне правительства и может быть объявлено 15 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Минтрансе РФ и источник в одной из авиакомпаний.

Причины отставки Нерадько собеседники издания не уточняют. На смену ему рассматриваются две кандидатуры: его заместителя Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и экс-замглавы Росавиации Олега Сторчевого.

При этом в списке могут быть и другие кандидатуры, отметил один из источников. Окончательный выбор должен сделать глава Минтрнаса РФ Виталий Савельев.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого с 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым замминистра транспорта России, в 2004 — руководителем Ространснадзора, в 2005-м — руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

К работе Нерадько были претензии — в мае 2022 года он получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор со стороны премьер-министра РФ Михаила Мишустина был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства.

Тогда же Савельев предложил Нерадько покинуть свой пост и перейти на вакантную должность гендиректора Госкорпорации по организации воздушного движения, рассказывали источники в Минтрансе.

После полномасштабного вторжения России в Украину США и ЕС ввели санкции против российской гражданской авиации, запретив поставки самолетов и комплектующих к ним, а также техническое обслуживание лайнеров. Иностранные лизингодатели потребовали вернуть порядка 700 бортов Boeing и Airbus, или порядка 70% гражданского воздушного флота России.

В ответ на это правительство поручило авиакомпаниям перерегистрировать самолеты в России, а авиакомпании перестали летать на западных бортах за границу из-за риска их ареста.

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