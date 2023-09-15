«Когда я ушла, там все дружно перекрестились» 11 15.09.2023, 8:25

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Белоруска отказалась от руководящей должности и печет торты на заказ.

«Я баба-гром», — с порога выдает 33-летняя Оля. Еще два года назад она сидела в кабинете и руководила отделом. Нужно было как-то спасаться от стрессов, и девушка открыла для себя кондитерку. Сначала завороженно наблюдала, как крутится поворотный столик и шпатель выравнивает крем на торте, а потом сама начала скупать молды, кольца, венчики и профтехнику.

Журналисты onliner.by узнали подробнее, как заработать на кондитерском деле.

«Скупала журналы с рецептами выпечки в ларьках»

Оля энергично бегает по квартире в поисках шоколада для кексов и параллельно болтает. Рассказывает давнюю семейную легенду:

— Моему деду было 73 года, когда появился папа. Отец вспоминал, что еще до войны дед работал на английском пароходе кондитером. Как говорится, гены пальцем не раздавишь.

Девушка постоянно шутит. Спрашиваем, любит ли она сладости. «А по мне не видно?» — в своем стиле продолжает Оля.

Готовить она начала в детстве. Они с сестрой были в деревне, когда впервые делали шарлотку. После этого начались эксперименты. Причем в семье четко разделились роли: папа готовил суп, мама — второе, а Оля — что-нибудь сладенькое.

— Это девяностые годы, интернета не было. Я скупала журналы с рецептами выпечки в ларьках, как бабулька. У меня собралась целая книжка с рецептами, постоянно туда что-то доклеивала.

На профессиональный выбор девушки повлияла мама. Она работала инженером-экономистом в дорожной организации и отправила дочку на инженерную специальность.

У Оли особо не было представлений, кем она хочет стать. Сдала математику с физикой и поступила в БНТУ, а через пять лет получила специальность инженера-строителя автомобильных дорог и пришла работать в дорожную организацию.

«Когда я ушла, там все дружно перекрестились»

В дорожной организации девушка начинала экономистом по транспорту, потом стала инженером по содержанию, а последние два года руководила производственным отделом. Всего проработала там 11 лет.

— В целом мне было интересно, из-за смены деятельности не успевала соскучиться, — рассказывает Оля. — Но были свои нюансы. Дорожная отрасль — это кто? В основном грубые и уставшие мужчины. Мне было 27 лет, имя приходилось зарабатывать. Если будешь мило улыбаться, они скажут: «Иди ты в пень». Пока не рявкнешь, ничего от них не добьешься. Мне приходилось и кричать, и уметь закрывать рот. Наверное, когда я ушла, там все дружно перекрестились.

Девушка рассказывает, что поначалу ее основной проблемой на руководящей должности было неумение делегировать. Она все тянула на себе. Помимо основных задач, еще и организовывала корпоративный отдых.

— Хорошо помню момент, когда на очередном турслете я просто упала: не выдержала нагрузки на работе и постоянных стрессов. Плюс тогда сидела на жестких диетах и тренировалась по три раза в неделю, это тоже сыграло свою роль.

Так Оля попала в больницу с расстройством пищевого поведения. На работе всем сказала, что у нее проблемы с желудком, а сама лежала в психоневрологическом отделении и пила антидепрессанты.

Потом пошла к психотерапевту, что перевернуло ее жизнь с ног на голову:

— Терапевт задавала банальные вопросы, о которых я никогда не задумывалась. Например: чего я хочу? На тот момент я этого не знала.

Специалист порекомендовала девушке найти увлечение, которое расслабляло бы ее после работы. Оля смотрела ролики в интернете и заметила, что ее успокаивают торты. Ей было интересно наблюдать, как из бесформенного теста получаются готовые вкусняшки.

— Тогда для меня все было новое. Я покупала с зарплаты пару формочек, поворотный столик и ради эксперимента готовила торты коллегам ко дню рождения. Оказалось, все эти кондитерские приспособления стоят немало денег. Тогда мне казалось: как это я отдам за какой-то шпатель 15 рублей? Сейчас — дайте три. Чем больше погружаешься в это дело, тем дешевле для тебя становятся покупки.

«На вложенные деньги можно приобрести дорогую машину»

Кондитерка стала для Оли отдушиной. Деньги, которые ей подарили на 31-й день рождения, девушка потратила на курсы по кондитерскому делу. Обучение длилось три месяца и стоило 240 рублей.

— Уже на курсах я поняла, что не вернусь на старую работу. Там некуда было расти, а ответственность большая. На руководящей должности получала не больше 1100 рублей. Это того не стоило, — уверена Оля. — А кондитерка так увлекла меня, что я начала делать торты по себестоимости, чтобы отбить цену продуктов. Потом пошли первые платные заказы.

Девушка рассказывает, что кондитерка — занятие дорогое.

— Если посчитать все, что я приобрела за эти годы для тортов, можно купить хорошую дорогую машину.

На первых порах девушка в рассрочку приобрела миксер, поворотный столик, шпатели, пару колец для тортов. Все основное у нее уже было.

— Кондитерка вытягивает деньги потихоньку. Обязательно нужна нормальная духовка, блендер. Со временем приобрела профессиональный миксер за 3190 рублей. Все торты разные, поэтому нужна куча форм и молдов для декора: львенки, фигурки младенцев, медвежата. Один молд стоит от 15 до 40 рублей. А глаза-то горят. Приходит клиент и говорит: «Хочу торт с белым медведем». Я пойду и куплю такой молд, хотя вероятность того, что воспользуюсь им еще раз, минимальная.

Оля понимала, что любое начинание требует вложений. Она пыталась настраивать рекламу в Instagram самостоятельно — не получилось, клиенты не приходили. Тогда нашла таргетолога и платила ему по $50 в неделю, не считая самой рекламы.

— В мою страницу вбухано столько денег, что сложно представить, — признается кондитер. — Но я понимаю, что без этого не было бы и новых клиентов, заказов, выручки. Тут без вариантов: если я не рискую, то дальше не иду. За каждый шаг нужно платить, с неба ничего не упадет. Если я вижу, что у меня что-то не получается, лучше приготовлю пару лишних тортов и заплачу специалисту.

«Обойдусь бутербродом с колбасой, но очередной молд куплю»

Первое испытание как кондитера Олю подстерегало перед Новым годом.

— Я бомбила торты и десерты, как сумасшедшая. Три дня до праздника спала по пару часов, — признается девушка. — Питалась «Роллтоном» и готовой едой из супермаркетов. К слову, из-за загрузки по заказам с нормальной едой и сейчас есть проблемы. В основном сижу на сосисках.

Оля посчитала, что ей нужно делать минимум 10 больших тортов (по 3,5 кило с декором) в неделю, чтобы нормально жить и закрывать свои «хотелки».

Цена двухкилограммового торта с декором у нее составляет 150—170 рублей. Самая большая боль кондитера — когда клиенты не представляют, сколько стоят продукты для десерта, и просят скидочку побольше.

— В основном закупаю продукты оптом. Все стоит дорого. Не каждый сможет отдать 15 рублей за литр сливок или 38 рублей за 2,25 кило крем-чиза. Плюс сахарная пудра, мука, я беру итальянское какао — почти 50 рублей за кило. Пользуюсь итальянским кондитерским шоколадом в колетах: 100 граммов — 4,5 рубля. А в месяц я расходую не меньше 5 кило. Отказалась от вафельной печати за 6 рублей и перешла на сахарную по 15, потому что с ней легче работать и картинка смотрится красивее.

Первую прибыль Оля почувствовала после Нового года. Заказы в буквальном смысле повалили один за одним.

— К данному моменту я вышла на оборот в 5500 рублей. Из них чистая прибыль — около 1300. Пока семьи нет, мне хватает. Обойдусь бутербродом с колбасой, но очередной молд куплю. Остальные деньги снова пускаю в дело. Это круговорот: ты зарабатываешь и сразу тратишь на продукты, рекламу и все остальное.

Бо́льшая часть месячного дохода уходит на продукты для тортов, а также на подложки, упаковку, пергамент, фольгу, кондитерские мешки и другие расходники.

За настройку рекламы и съемку рилс в Instagram Оля отдает $200 в месяц.

Периодически девушка покупает курсы по разным тонкостям кондитерского дела, один стоит 250—300 рублей. В скором времени кондитер уедет на обучение, за которое отдала 1000 рублей.

А еще Оля смело тратится на рецепты проверенных кондитеров — один стоит 30—50 рублей, зато это экономит время, силы и деньги.

«В кондитерке нет потолка»

— Иногда мне кажется: зачем я во все это ввязалась? — улыбается девушка. — Заниматься кондитеркой только ради денег невозможно. Это сможет потянуть лишь тот человек, который по-настоящему любит и горит своим делом. Если со стороны все кажется красивым и спокойным, это иллюзия. Порой я работаю по 18 часов в день, физически очень тяжело, болит спина, затекает шея.

Оля мечтает зарабатывать $2000 чистыми и уверена, что это возможно.

— Кондитерка нравится мне тем, что в ней нет потолка.

Девушка дошла до того уровня, когда ей надоело делать похожие торты. Она обожает клиентов, которые доверяют ее вкусу и не просят торт по шаблону.

В глобальных планах — перейти на более крупные, многоярусные торты, свадебные и юбилейные.

— Да, это большая ответственность, но и заработок совершенно другой, совсем другая индустрия. Это будут большие обороты и, соответственно, деньги.

Еще Оля хочет попробовать другие детские торты, цветы из сахарной флористики, плотнее поработать с шоколадом. Большая мечта — открыть кондитерскую студию, где стояло бы пару духовок и три-четыре холодильника.

— Когда я начинала, в меня никто не верил. Говорили: «Какая кондитерка, с дуба рухнула? У тебя должность, карьера, все же хорошо». Мама поверила в меня год назад, когда увидела, что мое занятие приносит хороший доход. Главное, верьте в себя, и все получится.

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