У России большие проблемы: аналитики объяснили, что означает уничтожение С-400 «Триумф» в Крыму 15.09.2023, 8:32

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Оккупанты на полуострове оказались в новой ситуации.

Уничтожение 14 сентября российской системы ПВО С-400 возле временно оккупированной Евпатории свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулись оккупанты в противодействии украинским атакам. На полуострове происходят систематические тактические сбои в работе противовоздушной обороны в Крыму.

Не так давно еще одна С-400 россиян была уничтожена неподалеку от временно оккупированной Оленовки. Об этом идет речь в аналитической сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW констатировали, что 14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе ПВО возле временно оккупированной Евпатории, что, по их мнению, свидетельствует о систематических тактических сбои в работе российской противовоздушной обороны.

Тогда в ходе совместной операции СБУ и ВМС был уничтожен российский комплекс С-400 «Триумф».

«Сообщается, что украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а также нанесли удар по пусковым комплексам двумя крылатыми ракетами «Нептун», – отметили аналитики, добавив, что в этом районе не так давно россияне развернули батарею С-400, в частности, такая система была размещена в месте удара.

При этом в министерстве обороны РФ заявили, что в ходе атаки 14 сентября российские средства ПВО якобы перехватили 11 украинских беспилотников над Крымом, но не упомянули о каких-либо украинских ракетных ударах.

Поражение уже второго комплекса С-400 в Крыму за последние недели свидетельствует о проблемах российских оккупантов на полуострове.

«Этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью этой системы или не смогли это сделать. 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе ПВО С-400 возле Оленовки в Крыму (117 км к северо-западу от Севастополя), а второй украинский удар по значительной российской системе ПВО за последние недели указывает на то, что такие тактические неудачи могут отражать более широкую системную проблему с российской ПВО в оккупированном Крыму», – пишут аналитики ISW.

Напомним, накануне стало известно о том, что СБУ и ВМС уничтожили у Евпатории российский «Триумф» за $1,2 млрд. По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты «Нептун».

Как рассказали в спецслужбе, сначала дроны СБУ поразили «глаза» комплекса – радары и антенны. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С300/400 «Триумф».

Чуть позже в сети появилось спутниковое фото поврежденной установки С-400 возле Евпатории, доказавшее, что удар был удачным.

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