Якутский танкист из танка «Алеша» разоблачил ложь кремлевских пропагандистов 6 15.09.2023, 8:37

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Военный дал неожиданное интервью.

Якутский танкист из танка «Алеша» рассказал о «легендарном» бое в Запорожской области и лжи кремлевских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом оккупант рассказал в интервью на региональном ТВ «Якутия 24».

«Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И это не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев», - говорит член экипажа распиаренного пропагандистами танка.

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