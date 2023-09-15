Якутский танкист из танка «Алеша» разоблачил ложь кремлевских пропагандистов

Якутский танкист из танка «Алеша» разоблачил ложь кремлевских пропагандистов6
- 15.09.2023, 8:37
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Военный дал неожиданное интервью.
Якутский танкист из танка «Алеша» рассказал о «легендарном» бое в Запорожской области и лжи кремлевских пропагандистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом оккупант рассказал в интервью на региональном ТВ «Якутия 24».
«Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И это не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев», - говорит член экипажа распиаренного пропагандистами танка.