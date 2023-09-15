Он боится: зачем Лукашенко срочно приехал к Путину 4 15.09.2023, 8:49

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Положение диктатора ухудшается с каждым днем.

14 сентября Александр Лукашенко прибыл в Россию. Это второй диктатор после Ким Чен Ына, с которым Владимир Путин проведет переговоры.

В чем причина срочного визита? Политолог Борис Тизенгаузен объяснил детали «24 каналу».

Александру Лукашенко на уровне с Путиным грозит ордер МУС за похищение украинских детей и незаконную депортацию на территорию Беларуси. Таким образом, белорусский диктатор очень этого боится.

«Это у Путина есть бункер, ему никуда по сути не нужно ездить. Есть страны, ратифицировавшие Римский устав и некоторые сказали, что Путина не будут арестовывать. По поводу Лукашенко так скажут не все. Это для них мелкая сошка и расходный материал», – отметил политтехнолог.

Более того, получение ордера будет автоматически предусматривать еще более жесткие санкции не только для Лукашенко, но и его семьи. Под угрозой оказывается его сын-любимец Николай.

Вероятно, диктаторы могут обсудить ядерный шантаж, который ранее практиковал Лукашенко. Сейчас же у него появились совсем другие приоритеты.

«Он так браво начал, а последнее время – свиноводство, картофель, надои. Все как обычно в мирные времена. А до этого риторика была воинственной. Лукашенко боится», – отметил Тизенгаузен.

Лукашенко перестал угрожать и вагнеровцами. И, по словам политтехнолога, на границе с Польшей уменьшились провокации.

«Лукашенко прекратил вести себя агрессивно, потому что его соседи сказали: мы тебе границу закроем. Соответственно старший китайский «брат» пригрозил также, потому что Китай не сможет совершать свой транзит в Европу через Казахстан и Беларусь. А Путин требует угрожать. Потому что надо что-то делать. Поэтому Лукашенко в очень плохой ситуации, чем она была до этого и с каждым днем будет еще хуже», – объяснил он.

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