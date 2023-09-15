ВСУ превратили БДК «Минск» в груду металлолома 15.09.2023, 8:57

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Как сейчас выглядит уничтоженный корабль Черноморского флота РФ.

В Интернете появилось видео останков большого десантного корабля «Минск» после ракетного удара ВСУ по бухте оккупированного Севастополя.

Кадры на камеру мобильного телефона снял один из очевидцев спустя несколько часов после атаки, поскольку корабль на видео еще дымится, а спасательные службы поливают его водой из шлангов.

Фрагмент видео публикует «Украина 365».

Анализ видео позволяет утверждать, что корабль после ракетной атаки превратился в груду металлолома и восстановлению не подлежит.

Надстройка над палубой просто рухнула в трюм корабля, обвалив вместе с собой к пункт управления.

При этом российские военные, пытаясь скрыть масштаб ракетного удара ВСУ, ранее утверждали, что корабль «получил повреждения и будет восстановлен».

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