«Только на мытье волос трачу два часа» 2 15.09.2023, 9:05

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Белоруски показали «богатство», которому позавидует каждая девушка.

На минчанок Анастасию и Ирину обращают внимание на улицах, а в соцсетях их закидывают лайками и восторженными комментариями. Обе девушки с детства привыкли к длинным косам.

С сайтом onliner.by они поделились своими секретами и лайфхаками по уходу за своим «богатством».

«Дети набросали колючек в волосы — рыдала и вычесывала»

Последний раз короткие волосы у Насти были аж в четвертом классе. Когда они начали отрастать, решила: больше обрезать не будет. Сейчас длине и качеству волос девушки позавидует даже та самая диснеевская принцесса Рапунцель (пусть сравнение и банальное).

В разговоре Анастасия признается: раньше могла измерять длину волос и отслеживать их рост по сантиметрам. Сейчас такого интереса нет: в распущенном состоянии волосы ниже колена, а это уже очень прилично. Но такая длина — это не только эффектное появление в любом месте или сотни лайков на фото в Instagram. Нужно запастись арсеналом средств для правильного ухода. А еще — терпением и временем.

— Я мою волосы примерно два раза в неделю с полным комплексом ухода. Начинаю с пилинга кожи головы (такой уход раз в несколько недель), затем шампунь, маска или баттер для волос, кондиционер или бальзам, потом увлажняющий спрей или масло. Все как положено: если за такой длиной не следить, то расти волосы хорошо и не будут.

Процесс мытья волос — это два часа времени. Если не использовать фен, то на сушку уйдет еще минимум половина дня. Может, Рапунцель из сказки вовсе не была заперта в башне, а просто ждала, пока волосы высохнут?

— Я сушу волосы феном, иначе полжизни нужно будет провести в ожидании, пока они высохнут, — улыбается Настя. — Но обязательно использую термозащиту.

Домашний уход — это хорошо, но мало. Раз в три-четыре месяца Настя ходит к профессионалам в салоны. Как раз после интервью девушка записалась на комплексную реконструкцию волос: это займет три с половиной часа, а стоит такое удовольствие 380 рублей.

— Сколько конкретно уходит денег на все баночки, я не считала, честно, — с улыбкой признается Настя. — Тем более что заканчиваются средства очень быстро. А еще плюс салонный уход — точно получается прилично.

Но начать отращивать длину нужно вовсе не с записи в дорогой салон. Анастасия уверена: самое важное — это питание. По словам девушки, если налегаешь на сахар и мучное, то волосы растут медленнее. Хочется роскошную длину? Тогда запасаемся клетчаткой, свежими овощами и зеленью. А вот что стоит убрать, так это стресс, который сказывается и на качестве, и на росте волос.

— Я замечала по себе: было несколько стрессовых ситуаций, и волосы начинали сильно выпадать, их рост замедлялся. Было просто ужасно! В один из моментов я даже обратилась к специалистам, сдавала анализы. Врач выписала специальные добавки, чтобы восполнить нужные микроэлементы. И после этого волосы восстановились: и рост, и густота пришли в норму.

Если рассматривать фото Насти, то невольно возникает ассоциация с картинками из сказок славянской мифологии: длинная коса пшеничного цвета. Оказывается, цвет волос у девушки натуральный — есть несколько осветленных прядей, но не более того. Однажды у Насти появилась мысль покрасить волосы. Однако ценник даже несколько лет назад приближался к сумме 800 рублей! А если добавить походы в салоны для подкрашивания, это еще несколько сотен каждые пару месяцев. Получается и дорого, и качество волос может измениться в худшую сторону. Поэтому пока у мастеров девушка либо делает процедуры, либо корректирует длину.

— Сейчас волосы у меня очень длинные, и их нужно время от времени подрезать. Я стригу кончики примерно раз в четыре месяца на несколько сантиметров. Если этого не делать, то с такой длиной уже просто некомфортно в повседневной жизни.

Кстати о комфорте. Настя работает тренером по растяжке. По словам девушки, на тренировках волосы не мешают. Нужно просто заплести их в косу: это и красиво, и удобно. Но все же у настолько длинных волос есть и ощутимые минусы.

— Если честно, иногда появляются мысли сильно обрезать волосы. Во-первых, уход за такой длиной требует усилий. Во-вторых, это дорого. Я смотрю на других девочек и понимаю: вот одна была блондинкой, потом стала брюнеткой. А я всю жизнь с одним цветом и одной длиной. Но самый большой минус — волосы лишены объема из-за их тяжести. Если я распущу косу, то они будут просто прямыми.

Поэтому да, иногда думаю обрезать. Но потом вспоминаю, сколько в них вложено сил, времени… Становится просто жалко.

Красота волос девушки привлекает внимание не только в Instagram, но и в обычной жизни. Правда, не всегда это просто приятные слова. Порой люди могут конкретно «потоптаться» по зоне комфорта.

— Помню один случай: я работала вожатой в детском лагере, и дети набросали мне в волосы колючки. Сидела с подругой, плакала и вычесывала их. Но это было давно, — вспоминает Настя. — А так люди подходят и делают комплименты. Особенно часто это случается на отдыхе где-нибудь за границей. Правда, иногда кто-то может без спроса потрогать. Конечно, такое мне совсем не нравится.

«Слежу, чтобы на волосы кто-нибудь не сел»

С раннего детства Ирина помнит себя с длинной косой. В подростковом возрасте она решилась на эксперимент и обрезала 75 сантиметров, но и после стрижки длина была до лопаток. Девушка вспоминает: знакомые обновленный стиль приняли с трудом. Два года она поддерживала «короткую» длину, а когда волосы прилично отрасли, снова резать их уже не хотелось.

— Сейчас длину волос я не измеряю. Но думаю, что она составит примерно 140 сантиметров. Кстати, цвет волос у меня натуральный, никакими отбеливателями или красителями я не пользуюсь.

Один из важных пунктов в уходе, по мнению девушки, — это правильное мытье волос. Чтобы подобрать подходящее средство, нужно хоть минимально разбираться в его составе — хотя бы чтобы понять, чего там быть не должно. Например, слишком агрессивных сульфатов.

— Мыть волосы шампунем нужно минимум дважды, при этом наносить его только на корни. Часто люди моют голову в спешке, а если уделить немного больше внимания температуре воды (я проверяю ее предплечьем, когда мою голову отдельно от тела), то эффект будет более действенным. И конечно, обязательно использовать маски и кондиционеры. Я обычно чередую их через помывку.

Лайфхак от Ирины по использованию маски: сначала убрать с волос лишнюю влагу, а потом нанести средство по всей длине, корни не трогать. Следующий этап — это использование термозащитных средств. По мнению девушки, они нужны даже тем, кто любит заколки для волос. Что уж говорить о сушке феном или завивке с плойкой.

— На самом деле, весь процесс мытья волос не отнимает у меня так много времени, как может показаться: нужно около получаса. Я не против фена, просто не пользуюсь им сама. Сушу волосы сначала пять минут в полотенце, а потом на воздухе, но избегаю попадания солнца. Летом волосы сухие всего за час. А вот если я лягу спать с мокрой головой, то утром волосы будут влажными. Задержка влаги — это плохо, поэтому так делать не советую.

По словам девушки, покупать уходовые средства каждый месяц ей не нужно: с ее техникой основных баночек для мытья хватает на полгода. «Несмывашек» (вроде термозащиты) хватает месяца на три. Ценник на шампунь стартует от 50 рублей, и при таком расходе в месяц получаются вполне небольшие деньги. Еще одной траты — дорогих салонных процедур — у девушки тоже нет.

— Я обрезаю кончики волос у парикмахера примерно три-четыре раза в год. Режу столько, сколько нужно, — это может быть и 10 сантиметров. Не советую обрезать волосы дома, а уж тем более использовать обычные канцелярские ножницы. Знаю, что некоторые девушки посеченные кончики либо ломают, либо вообще отгрызают. А вот правильный срез предотвращает сечение волос.

Свой опыт в уходе за волосами Ирина получала сама — методом проб и ошибок. Например, так девушка поняла, что ей совсем не подходят модные экошампуни: после них волосы слишком сильно путаются. А вот средства с маслами работают отлично. В числе любимых масел — жожоба, оливковое, аргановое и кокосовое. Все они питают волосы, делают их мягкими и блестящими.

— Но самое важное в здоровье волос — это питание. Если организму чего-то не хватает, то волосы и ногти сразу же все выдадут. Волосам очень нужен белок. Поэтому в рационе обязателен протеин: рыба, яйца, мясо, греческие йогурты, орехи, бобовые. Плюс витамины C, группы B, жиры, железо, омега-3, жирные кислоты, цинк и достаточное употребление воды.

Наладили питание, подобрали уход, а теперь поговорим о расческах. Девушка советует обращать внимание на натуральные материалы — например, дерево. А еще не забывать мыть расческу — достаточно делать это под проточной водой с небольшим количеством шампуня или мыла. Срок «годности» у расчесок тоже ограничен — Ирина советует менять их минимум раз в год. Переходим к технике расчесывания: не дерем, а чешем от кончиков, постепенно переходя выше. И ни в коем случае не расчесываем мокрые волосы.

Отдельный вопрос — как спать с такими длинными волосами? Ведь если весь день ходить с прической, то ночью хочется дать голове передохнуть. Оказывается, все просто: волосы «отдыхают» на подушке рядом. Ирина с улыбкой говорит, что во сне может даже запутаться в волосах, если снится что-то особенно яркое. Но бывали менее забавные моменты: например, когда волосы цепляются за дверные ручки. Ощущения от такого столкновения, конечно, не самые приятные.

Однако все неудобства давно стали привычными, и к ним героиня уже приспособилась. В том числе и на работе (Ирина — фитнес-инструктор): нужно заплести копну в «гульку» или косу. Если планируется пробежка, то заплетенные волосы можно спрятать в капюшон или зафиксировать за лямку белья.

Вне зала волосы тоже нужно держать под контролем, например, когда садишься в машину (можно придавить их дверью), или следить, чтобы на них не присели в каком-нибудь месте.

— Бывает, что люди выставляют руки, когда я прохожу мимо: хотят без разрешения потрогать волосы. А могут и сфотографировать меня, хотя чаще все же спрашивают согласие. Но в основном реакция всегда позитивная, получаю много комплиментов. Мне кажется, что короткие стрижки требуют постоянной укладки, а вот длинные волосы можно просто помыть — и ты уже готова к любому празднику.

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