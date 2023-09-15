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Москва в отчаяньи

  • Брайан Уитмор, Atlantic Council
  • 15.09.2023, 9:14
  • 2,504
Москва в отчаяньи

Что показал «Саммит изгоев» на космодроме «Восточный».

Встречу Путина с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» на Дальнем Востоке России лучше всего можно охарактеризовать как «Саммит изгоев». Это освещает международную изоляцию Путина и подчеркивает усиление его отчаяния.

Запад сторонится Путина, он не имеет возможности выезжать за границу (за исключением Беларуси) из-за обвинений в военных преступлениях. Поэтому вынужден был выступать на саммите БРИКС в Южной Африке через видеосвязь и физически отсутствовал на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

Крепкие объятия такого международного изгоя, как Ким Чен Ын, иллюстрируют снижение престижа кремлевского лидера, который еще не так давно любил триумфально и высокомерно красоваться на международной арене.

Этот «Саммит изгоев» также иллюстрирует отчаяние Путина, поскольку его вторжение в Украину все больше заходит в тупик.

Сам факт, что лидер Кремля настолько отчаянно испытывает потребность в артиллерии, ракетах и других боеприпасах, свидетельствует о том, что он вынужден рассматривать сделку с Северной Кореей, которая, вероятно, нарушит санкции ООН.

А это разоблачает абсурдность претензий Москвы на статус великой державы.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

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