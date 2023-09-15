ВСУ неожиданно высадили десант на острове Казацком

ВСУ неожиданно высадили десант на острове Казацком2
- 15.09.2023, 9:40
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Украинская армия расширяет плацдарм на левом берегу Днепра.
ВСУ провели наступательные действия на границе Запорожской и Донецкой областей. Минобороны РФ сообщило, что 14 сентября подразделения морской пехоты ТФ РФ отразили удары ВСУ в районе Новомайорского и Новодонецкого, а оккупанты из Восточной группировки войск РФ отразили атаки в районе Приютного.
Российские военные блогеры заявляют, что части 40-й бригады морпехов ТФ РФ якобы отразили атаки ВСУ в районе Урожайного.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) провели анализ боев на Запорожском направлении за прошедшие сутки.
РосСМИ пишут, что на Запорожское направление якобы прибыл резерв, стабилизировав тактическую ситуацию в этом районе, однако в ISW не нашли визуального тому подтверждения.
В Генштабе Украины заявили, что ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. Пропагандисты пишут, что украинские войска ведут бои в районе Работино, Новопрокоповки и Вербового.
При этом российские военкоры утверждают, что силы 7-й десантной дивизии отразили атаки в районе Новопрокоповки.
Накануне враг пытался контратаковать позиции ВСУ в западной части Запорожской области, однако безуспешно.
Бои велись в районе Малой Токмачки и Вербового. Оккупанты утверждают, что в течение трех дней армия Путина провела серию успешных атак в районе Работино и Вербового, однако в ISW не нашли визуального тому подтверждения.
Российские военкоры пишут, что ВСУ не оставляют попыток высадить большой десант к северу от Олешек, недалеко от Казачьих Лагерей и на острове Казацком.
При этом на острове есть много украинских защитников, однако вперед они пока не продвигаются из-за артиллерийского огня со стороны ВС РФ.