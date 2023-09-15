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Белорусов ждут новые проблемы с банками

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  • 15.09.2023, 9:45
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Белорусов ждут новые проблемы с банками

Они наступят в ночь на 16 сентября.

Банковский процессинговый центр заявил, что в ночь на 16 сентября будет проводить очередные технические работы.

В первиод с 2:00 до 3:00 16 сентября возможны перерывы в работе сервиса СМС-оповещения, включая сообщения об операций по карточкам, доставку одноразовых кодов аутентификации, кодов активации.

Также БПЦ анонсировал 16-17 сентября работы на резервном аппаратно-программном комплексе центра в связи с планируемой миграцией серверного оборудования резервного центра обработки данных на новую технологическую площадку. В центре заверяют, что данные работы не связаны с риском перерывов в работе сервисов.

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