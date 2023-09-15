закрыть
15 сентября 2023, пятница, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Кадыров пытается скрыть пропажу лечащего врача после подозрительных инъекций

  • 15.09.2023, 9:52
  • 5,192
СМИ: Кадыров пытается скрыть пропажу лечащего врача после подозрительных инъекций

Вышло очень неудачно.

Через четыре дня после публикации расследования ВЧК-ОГПУ о том, как в октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил экс-главу минздрава республики, вице-премьера и лечащего врача семьи главы Чечни Эльхана Сулейманова в собственном отравлении, а потом профессор просто исчез, кадыровцы решил опровергнуть все эти сведения.

Вышло очень неудачно.

Вчера утром на странице бывшего личного врача Рамзана Кадырова было опубликовано его «свежее» фото-аватарка, которая явно должно была опровергнуть «слухи о расправе». Публикацию автор сопроводил словами на азербайджанском: «Здравствуйте, я в порядке, в Анкаре». Ряд ресурсов и СМИ, как по команде, начали трубить, что Сулейманов объявился- жив и здоров, находится в Турции.

Возможность оставлять комментарии под фото пользователям не из френд-листа была ограничена. Зато фотографией у себя на страничке поделился врач и земляк пропавшего онколога Севиндик Ширинов. Там то в комментариях и выяснилось, что данное фото уже было аватаркой странички Сулейманова в 2020 году и сделано оно не в Турции, а в Германии. То есть некто, кто имеет доступ к страничке Сулейманова, зашел, взял архивное фото и выдал его за свежее, даже не зная, где оно сделано.

После этого в комментарии пришел «сам Эльхан Сулейманов». От имени врача было написано, что, мол, действительно, он сделал этот снимок в мае 2019 года во Фрайбурге (город на юго-западе Германии), просто это его любимое фото и он решил им еще раз поделиться в соцсетях.

После этого комментария стало окончательно понятно, что от имени Сулейманова пишет некто другой. ВЧК-ОГПУ выяснил, что в реальности фото в Германии было сделано в 2016 году и тогда же настоящий Эльхан разместил его в соцсетях только не аватаркой.

Когда стало ясно, что «опровержение» трещит по швам, кадыровцы извлекли «козырь». На том же ресурсе, который все утро разгонял новость о том, что Сулейманов жив и здоров и публиковал «свежее фото из Турции» со страницы врача, вышло… интервью с ним. И «интервью» тут же подхватили другие ресурсы, ранее замеченные в особых отношениях с кадыровцами.

Текст интервью явно был написан пресс-службой главы Чечни и там даже в вопросах журналиста (которые порой больше, чем ответы) рассказывается о прекрасном здоровье Кадырова и мерзких фейках о том, что глава Чечни мог расправиться с Сулеймановым. Ведь Кадыров никогда не был замечен в жестоких расправах, а Чечня - зона права.

В качестве подтверждения того, что беседа с Сулеймановым имела место был выложен скрин, сделанный, будто бы во время видеоинтервью. Абсолютно непонятно почему не выложено само видео, а только скрин.

Однако, со скрином тоже все, мягко говоря, не очень. На нем Сулейманов в той же самой рубашке (она приметна черной полосой на воротнике), в которой был на фото в 2019 году. У редакции ВЧК-ОГПУ большие сомнения, что человек, занимавший высокие посты в правительстве Чечни, пятый год ходит в одной и той же рубашке.

Поэтому после подобных «доказательств», активно пропихиваемых кадыровцами, судьба Сулейманова по прежнему вызывает большие вопросы В Чечне, как же сообщал ВЧК-ОГПУ, ходят слухи, что он мог быть убит. По другой версии, Сулейманова до того, как его участь решит Кадыров, держат в кадыровской тюрьме. В любом случае с октября 2022 года никто из друзей, коллег по научному сообществу и т.п., Сулейманова не видел и не слышал. И все друзья не из Чечни уверены, что с «Эльханом что-то случилось».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох