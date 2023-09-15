СМИ: Кадыров пытается скрыть пропажу лечащего врача после подозрительных инъекций 15.09.2023, 9:52

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Вышло очень неудачно.

Через четыре дня после публикации расследования ВЧК-ОГПУ о том, как в октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил экс-главу минздрава республики, вице-премьера и лечащего врача семьи главы Чечни Эльхана Сулейманова в собственном отравлении, а потом профессор просто исчез, кадыровцы решил опровергнуть все эти сведения.

Вышло очень неудачно.

Вчера утром на странице бывшего личного врача Рамзана Кадырова было опубликовано его «свежее» фото-аватарка, которая явно должно была опровергнуть «слухи о расправе». Публикацию автор сопроводил словами на азербайджанском: «Здравствуйте, я в порядке, в Анкаре». Ряд ресурсов и СМИ, как по команде, начали трубить, что Сулейманов объявился- жив и здоров, находится в Турции.

Возможность оставлять комментарии под фото пользователям не из френд-листа была ограничена. Зато фотографией у себя на страничке поделился врач и земляк пропавшего онколога Севиндик Ширинов. Там то в комментариях и выяснилось, что данное фото уже было аватаркой странички Сулейманова в 2020 году и сделано оно не в Турции, а в Германии. То есть некто, кто имеет доступ к страничке Сулейманова, зашел, взял архивное фото и выдал его за свежее, даже не зная, где оно сделано.

После этого в комментарии пришел «сам Эльхан Сулейманов». От имени врача было написано, что, мол, действительно, он сделал этот снимок в мае 2019 года во Фрайбурге (город на юго-западе Германии), просто это его любимое фото и он решил им еще раз поделиться в соцсетях.

После этого комментария стало окончательно понятно, что от имени Сулейманова пишет некто другой. ВЧК-ОГПУ выяснил, что в реальности фото в Германии было сделано в 2016 году и тогда же настоящий Эльхан разместил его в соцсетях только не аватаркой.

Когда стало ясно, что «опровержение» трещит по швам, кадыровцы извлекли «козырь». На том же ресурсе, который все утро разгонял новость о том, что Сулейманов жив и здоров и публиковал «свежее фото из Турции» со страницы врача, вышло… интервью с ним. И «интервью» тут же подхватили другие ресурсы, ранее замеченные в особых отношениях с кадыровцами.

Текст интервью явно был написан пресс-службой главы Чечни и там даже в вопросах журналиста (которые порой больше, чем ответы) рассказывается о прекрасном здоровье Кадырова и мерзких фейках о том, что глава Чечни мог расправиться с Сулеймановым. Ведь Кадыров никогда не был замечен в жестоких расправах, а Чечня - зона права.

В качестве подтверждения того, что беседа с Сулеймановым имела место был выложен скрин, сделанный, будто бы во время видеоинтервью. Абсолютно непонятно почему не выложено само видео, а только скрин.

Однако, со скрином тоже все, мягко говоря, не очень. На нем Сулейманов в той же самой рубашке (она приметна черной полосой на воротнике), в которой был на фото в 2019 году. У редакции ВЧК-ОГПУ большие сомнения, что человек, занимавший высокие посты в правительстве Чечни, пятый год ходит в одной и той же рубашке.

Поэтому после подобных «доказательств», активно пропихиваемых кадыровцами, судьба Сулейманова по прежнему вызывает большие вопросы В Чечне, как же сообщал ВЧК-ОГПУ, ходят слухи, что он мог быть убит. По другой версии, Сулейманова до того, как его участь решит Кадыров, держат в кадыровской тюрьме. В любом случае с октября 2022 года никто из друзей, коллег по научному сообществу и т.п., Сулейманова не видел и не слышал. И все друзья не из Чечни уверены, что с «Эльханом что-то случилось».

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