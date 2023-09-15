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Российские суда «Василий Быков» подбиты: что это значит для Черноморского флота

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  • 15.09.2023, 9:57
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Российские суда «Василий Быков» подбиты: что это значит для Черноморского флота

Раскрыты детали успешной атаки морских дронов.

Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта «Василий Быков». Оба судна получили значительные повреждения и не могут выполнять свои задачи в море. Повреждение двух кораблей создает для врага заметные проблемы во всей системе обороны.

О том, что это за суда и чем они важны для России, пишет военный портал Defense Express. Отмечается, что таких кораблей в строю ЧФ РФ насчитывается четыре.

Корабли проекта 22160 являются важным звеном в системе обороны оккупантов. Они привлекались к патрулированию, защите от наших катеров-камикадзе, а также частично для выполнения задач ПВО и прикрытию выхода в море других российских военных кораблей.

Характеристики кораблей проекта «Василий Быков»

Патрульные корабли проекта 22160 класса «Василий Быков» - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

Тоннаж брутто – 1800 тонн.

Длина корпуса судна 94 м, ширина – 14 м, осадка – 4 м.

Скорость хода – 13 метров в секунду.

Экипаж состоит из 28 человек, однако может быть увеличен до 80 человек.

Российские суда "Василий Быков" повреждены: что это за корабли и чем они важны для РФ

Набор вооружения кораблей проекта 22160:

Одна 76-мм арт-установка АК-176МА,

восемь ПЗРК «Игла-С» или «Ива»,

один вертолет Ка-27 или Ка-29,

заявлена возможность размещения нескольких БПЛА «Орлан-10» на ангарной палубе

Как минимум на двух кораблях этого проекта вместо вертолета на площадке размещен «сухопутный» ЗРК «Тор».

«Данные о возможности использования на кораблях проекта 22160 модульных пусковых установок под ракеты «Калибр» или Х-35 типа Club-K не подтверждаются из открытых источников», – отметил военный портал.

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