Российские суда «Василий Быков» подбиты: что это значит для Черноморского флота 3 15.09.2023, 9:57

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Раскрыты детали успешной атаки морских дронов.

Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта «Василий Быков». Оба судна получили значительные повреждения и не могут выполнять свои задачи в море. Повреждение двух кораблей создает для врага заметные проблемы во всей системе обороны.

О том, что это за суда и чем они важны для России, пишет военный портал Defense Express. Отмечается, что таких кораблей в строю ЧФ РФ насчитывается четыре.

Корабли проекта 22160 являются важным звеном в системе обороны оккупантов. Они привлекались к патрулированию, защите от наших катеров-камикадзе, а также частично для выполнения задач ПВО и прикрытию выхода в море других российских военных кораблей.

Характеристики кораблей проекта «Василий Быков»

Патрульные корабли проекта 22160 класса «Василий Быков» - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

Тоннаж брутто – 1800 тонн.

Длина корпуса судна 94 м, ширина – 14 м, осадка – 4 м.

Скорость хода – 13 метров в секунду.

Экипаж состоит из 28 человек, однако может быть увеличен до 80 человек.

Российские суда "Василий Быков" повреждены: что это за корабли и чем они важны для РФ

Набор вооружения кораблей проекта 22160:

Одна 76-мм арт-установка АК-176МА,

восемь ПЗРК «Игла-С» или «Ива»,

один вертолет Ка-27 или Ка-29,

заявлена возможность размещения нескольких БПЛА «Орлан-10» на ангарной палубе

Как минимум на двух кораблях этого проекта вместо вертолета на площадке размещен «сухопутный» ЗРК «Тор».

«Данные о возможности использования на кораблях проекта 22160 модульных пусковых установок под ракеты «Калибр» или Х-35 типа Club-K не подтверждаются из открытых источников», – отметил военный портал.

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