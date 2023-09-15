«Беларуская выведка»: Отношения Лукашенко с Кремлем максимально обострились

«Беларуская выведка»: Отношения Лукашенко с Кремлем максимально обострились4
- 15.09.2023, 10:22
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Приглашение диктатора в Сочи не помогло.
Впервые Лукашенко в Сочи позвал не лично Путин по телефону, а кремлевские «переговорщики» - глава администрации РФ Антон Вайно, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».
После пригожинского путча между Сергиенко и Вайно на протяжении нескольких месяцев шел диалог по организации телефонного разговора Путина и Лукашенко и скорейшей встречи для сглаживания ситуации.
Первый прогресс в личном контакте состоялся во время достаточно сухого поздравления Путиным Лукашенко в день рожденья.
И вот наконец Кремль дал добро и Лукашенко экстренно вылетел. Источники сообщают, что встреча должна растопить лед отношений, но не на долго. Лукашенко весьма злопамятен, а Путин максимально напряжен.
«Чудесное воссоединение» скорее всего продемонстрирует картинку доброжелательности на камеру, но на самом деле обострит противоречия.
Источники канала также сообщают об окончательном провале каких-либо контактов с ЕС и США. Все предпринимаемые в последние месяцы попытки не принесли вообще никаких результатов.