«Беларуская выведка»: Отношения Лукашенко с Кремлем максимально обострились 4 15.09.2023, 10:22

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Приглашение диктатора в Сочи не помогло.

Впервые Лукашенко в Сочи позвал не лично Путин по телефону, а кремлевские «переговорщики» - глава администрации РФ Антон Вайно, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

После пригожинского путча между Сергиенко и Вайно на протяжении нескольких месяцев шел диалог по организации телефонного разговора Путина и Лукашенко и скорейшей встречи для сглаживания ситуации.

Первый прогресс в личном контакте состоялся во время достаточно сухого поздравления Путиным Лукашенко в день рожденья.

И вот наконец Кремль дал добро и Лукашенко экстренно вылетел. Источники сообщают, что встреча должна растопить лед отношений, но не на долго. Лукашенко весьма злопамятен, а Путин максимально напряжен.

«Чудесное воссоединение» скорее всего продемонстрирует картинку доброжелательности на камеру, но на самом деле обострит противоречия.

Источники канала также сообщают об окончательном провале каких-либо контактов с ЕС и США. Все предпринимаемые в последние месяцы попытки не принесли вообще никаких результатов.

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