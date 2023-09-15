Минчанину присудили 1,5 года колонии за участие в протестах

Минчанину присудили 1,5 года колонии за участие в протестах3
- 15.09.2023, 10:26
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Приговор вынесла судья Виктория Шабуня.
В суде Центрального района Минска за участие в послевыборных акциях протеста к 1 году и 6 месяцам колонии приговорили 36-летнего Александра Якимовича. Приговор был вынесен еще 21 июня, но правозащитникам о нем стало известно только сейчас. Приговор вынесла судья Виктория Шабуня.
Задержали Александра 19 апреля после обыска сотрудниками КГБ. По его итогам у парня дома нашли только бело-красно-белый флаг. Его поместили под стражу по ч. 1 ст. 342 УК («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). 21 сентября Виктория Шабуня назначила ему полтора года колонии в условиях общего режима.
10 сентября мужчину этапировали в исправительную колонию № 1 в Новополоцк.
Поддержать узника письмами и телеграммами: ИК № 1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8, Александр Юрьевич Якимович.