Крым начинает «нептунеть» Anti-colorados, defence-line.org

15.09.2023, 10:36

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Противник воет.

Как и следовало ожидать, после окончательной зачистки «вышек Бойко» должно было последовать продолжение, и оно последовало. Оно и понятно, ведь зачистка прошла не в режиме их уничтожения, а там было снято шпионское оборудование и РЛС, которые противник использовал для осуществления контроля близлежащей акватории и воздушного пространства. Это позволяло ему как сопровождать собственные воздушные и морские средства, так и обнаруживать все, что используют ВСУ, в направлении временно оккупированного Крыма.

И вот украинские спецы не просто лишили противника этой возможности, а очень бережно демонтировали все вражеские приблуды, чтобы наши технические специалисты и коллеги из стран-партнеров получили полное представление о том, как работает их система контроля и оповещения, чтобы эффективно с нею бороться или обходить. То, что нам показали в документалке по поводу операции на вышках Бойко – открытая ее часть и потому «добычу» показали не самую ценную.

То, что представляет наибольший интерес, осталось за кадром. Просто публике показали, что рискованная операция проводилась не просто для того, чтобы установить на вышках наш флаг, но были и вполне конкретные цели, которые удалось достичь. И добытое разведывательное оборудование можно считать жирным призом, для такой операции. Думаю, получение такого железа нашими партнерами равносильно экономии огромных средств просто на понимании того, как работает их подобная техника. Кроме того, нет сомнений в том, что примерно в таком же ключе действуют и остальные посты наблюдения, оборудованные вдоль крымского побережья.

Видимо, атака по комплексу ПВО противника на мысе Тарханкут была только пробой пера. Наши военные использовали новые возможности, в плане теперь уже отсутствия «барьера» обнаружения, которым были вышки. И как мы знаем, налет оказался крайне удачным и красочным. А после этого прошло сообщение о том, что взамен уничтоженного комплекса, в этот район срочно перебросили комплекс С-400, который прикрывал базу десантников и их аэродром в районе Пскова. Как мы помним, как только «Триумф» там сняли и на его место еще не успели поставить что-то более простое и легкое, наши военные устроили там настоящую резню, и пожгли их транспортно-десантные Ил-ы.

Не исключено, что вот этот комплекс ПВО/ПРО С-400 «Триумф», уехавший из Пскова, как раз и прибыл уже не на Тарханкут, а был развернут в районе Евпатории. Просто если он там стоял и раньше, то в общем, заявленный радиус его действия делает ненужным держать еще один комплекс на Тарханкуте. При том, что заявленная стоимость полного комплекса С-400 – от миллиарда до миллиарда и двести миллионов долларов, в зависимости от количества пусковых установок.

И вот, насколько можно понять, сегодня ночью украинские военные уничтожили еще один С-400. Пока это еще предварительная информация, но судя по всему, комплекс пал жертвой комбинированной атаки. Сначала дроны вывели из строя РЛС комплекса, а потом началось уничтожение всего, в частности, и пусковых установок, тяжелыми изделиями. Речь идет о крылатых ракетах, но данные о том, что это за ракеты, наши Нептуны или британские Сторм Шедоу – разнятся. Но мы предположим, что речь идет именно о Нептунах, поскольку они запускаются с наземной стартовой платформы, а Тени запускаются с самолетов, чьи взлеты противник точно фиксирует. Так что Крым начинает «нептунеть» просто люто, если вчерашние прилеты по Севасу были исполнены ими же. Противник – воет.

Это – по сегодняшним прилетам, а по вчерашним, тоже – неплохо. БДК уже гарантировано оттанцевался, а с подлодкой хоть еще есть вопросы, но судя по спутниковым снимкам, теперь она сможет погружаться исключительно в выгребную яму и там гонять свои торпеды. Ну а наши постепенно расчищают западный берег АРК от оккупационной нечисти так, чтобы туда летело все, что у нас есть, причем – ежедневно.

Anti-colorados, defence-line.org

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