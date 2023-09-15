Отправившая детей на занятия мама станцевала триумфальный танец и стала звездой Сети 1 15.09.2023, 10:38

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Женщина пустилась в пляс прямо на улице.

Роксана Хойл, отправившая детей в школу, продемонстрировала, что она не особенно расстроена началом нового учебного года, пишет 120.su.

Всё обстоит с точностью до наоборот, и Марк, супруг Роксаны, запечатлел момент, когда мать семейства, помахав отпрыскам на прощание, пустилась в пляс прямо на улице. Триумфальный танец в полной мере показывает ликование, которым охвачена женщина.

Пользователи соцсетей оценили и хореографические таланты дамы, и искренность её эмоций, но согласились с нею не все. Некоторые мамы и папы признались, что с началом учебного года испытывают грусть из-за того, что ребёнок отныне не будет целый день дома.

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