Белорусы бросают машины в польском Тересполе? 2 15.09.2023, 10:50

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Некоторые из них забиты вещами.

Летом на стоянке у магазина «Бедронка» в польском приграничном городе Тересполь стояли автомобили, явно брошенные своими хозяевами. Поговаривали, что они могут принадлежать белорусам. А в сентябре они исчезли.

Житель Бреста Александр время от времени ездит через границу и рассказал «ГЧ», что часто удивлялся брошенным автомобилям на стоянке в Тересполе. Летом он их даже пофотографировал.

«Такое ощущение, что владельцы из здесь реально бросили. С виду вроде и не совсем плохие, у нас такие еще латаю-перелатают и ездят. Некоторые там уже на месте начали разбирать, снимать фары, другие запчасти. А в некоторых весь салон был забит всяким мусором – шинами, коробками какими-то. Я тогда летом обратил внимание, что машины на польских номерах, думаю, чего это поляки выбрасывают их. Но люди в «колейке» рассказали, что скорее всего их там бросают белорусы, которые ездят в Польшу на работу».

14 сентября Александр снова проезжал в Тересполе, зашел в «Бедронку» и обратил внимание, что брошенных автомобилей уже не было. Любопытство распирало.

«Зашел в бар, который находится на стоянке и расспросил продавщицу. Говорит, машины долго не убирали, ждали, когда закончится страховка. А когда срок ее вышел, то забирала не полиция, а город. Но она говорит, что сейчас забрали, а через некоторое время снова появятся. И это не единственное такое место в Тересполе.

Она уверена, что это белорусы бросали здесь машины. Я спросил, а как же камеры, почему не отследят и не накажут? Говорит, что и белорусы не глупые – ставят машины там, где нет камер. Там, где не запрещена стоянка.

Спросил, почему их бросают. Она говорит, что иногда в них хранят какие-то вещи, которые для перевоза через границу. Иногда просто здесь и разбирают на запчасти. На стоянку не ставят – 20 злотых в сутки. А здесь бесплатно», – рассказал Александр.

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