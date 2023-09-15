закрыть
15 сентября 2023, пятница, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы бросают машины в польском Тересполе?

2
  • 15.09.2023, 10:50
  • 4,396
Белорусы бросают машины в польском Тересполе?

Некоторые из них забиты вещами.

Летом на стоянке у магазина «Бедронка» в польском приграничном городе Тересполь стояли автомобили, явно брошенные своими хозяевами. Поговаривали, что они могут принадлежать белорусам. А в сентябре они исчезли.

Житель Бреста Александр время от времени ездит через границу и рассказал «ГЧ», что часто удивлялся брошенным автомобилям на стоянке в Тересполе. Летом он их даже пофотографировал.

«Такое ощущение, что владельцы из здесь реально бросили. С виду вроде и не совсем плохие, у нас такие еще латаю-перелатают и ездят. Некоторые там уже на месте начали разбирать, снимать фары, другие запчасти. А в некоторых весь салон был забит всяким мусором – шинами, коробками какими-то. Я тогда летом обратил внимание, что машины на польских номерах, думаю, чего это поляки выбрасывают их. Но люди в «колейке» рассказали, что скорее всего их там бросают белорусы, которые ездят в Польшу на работу».

14 сентября Александр снова проезжал в Тересполе, зашел в «Бедронку» и обратил внимание, что брошенных автомобилей уже не было. Любопытство распирало.

«Зашел в бар, который находится на стоянке и расспросил продавщицу. Говорит, машины долго не убирали, ждали, когда закончится страховка. А когда срок ее вышел, то забирала не полиция, а город. Но она говорит, что сейчас забрали, а через некоторое время снова появятся. И это не единственное такое место в Тересполе.

Она уверена, что это белорусы бросали здесь машины. Я спросил, а как же камеры, почему не отследят и не накажут? Говорит, что и белорусы не глупые – ставят машины там, где нет камер. Там, где не запрещена стоянка.

Спросил, почему их бросают. Она говорит, что иногда в них хранят какие-то вещи, которые для перевоза через границу. Иногда просто здесь и разбирают на запчасти. На стоянку не ставят – 20 злотых в сутки. А здесь бесплатно», – рассказал Александр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох