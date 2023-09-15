Российские пропагандисты запаниковали из-за освобождения Андреевки и ситуации под Бахмутом 15.09.2023, 10:48

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«Военкоры» прогнозируют обвал фронта.

Пока глава РФ Владимир Путин рассказывает о «провалившемся» контрнаступлении ВСУ, в рядах российских пропагандистов зреют панические настроения.

Российский военный и популярный Z-блогер Гузенко уже открыто говорит о перспективе обрушения фронта. С нервным заявлением оккупант выступил в Telegram 14 сентября на фоне новостей о продвижении ВСУ под Бахмутом и освобождении Андреевки, передает Диалог.UA.

Гузенко уверен, что Бахмут российская армия уже не удержит. «Евгения Викторовича (главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина - ред.) не стало, боеприпасов в Бахмуте нет, «Вагнера» там теперь тоже нет, наша артиллерия молчит, перспектива вырисовывается плохая» - сообщил оккупант.

Он намекнул, что в случае обвала обороны внутри России начнутся волнения с убийствами тех, кто врал о ситуации на фронте.

«Гибнут наши солдаты, а в стране все в каком-то угаре устраивают праздники... Вы вообще осознаете, на пороге чего мы стоим и какой пи**ец нас ждет впереди? Честно, даже мне не по себе. Правду мало кто говорит, она им не нравится, их от нее выворачивает, но если мы не научимся ее говорить, то на столбах первыми повесят тех, кто уверял, что все под контролем. И тут главный вопрос: кто их повесит», - написал Гузенко.

Напомним, что ВСУ официально освободили село Андреевку на южном фланге Бахмута. Теряют оккупанты также контроль над Клещеевкой на этом участке фронта. Удерживать Бахмут россиянам становится все тяжелее.

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