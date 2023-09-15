Чучхе на двоих Сергей Ильченко, «Деловая столица»

15.09.2023, 10:54

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Сергей Ильченко

Дедушку, пользуясь старческой деменцией, бессовестно обманывают.

Из пунктов А и Б навстречу друг другу ехали два бронепоезда. «Как прекрасно, что я, боясь летать из-за украинских БПЛА, могу проехать через всю страну и попросить мирового изгоя помочь мне в войне, которую чуть было не выиграл за 3 дня!», — думал Путин, сидя в своем вагоне. А, Ким Чен Ын, сидя в своем, смотрел в окно, гордясь какая Корея у него Северная. Потом мелькнула граница с Россией, Ким вышел на перрон — а там тоже Северная Корея. От радости Ким сразу же приказал запустить баллистическую ракету в сторону Японии.

Путин же, приехав заранее, разогревался перед встречей с Кимом на VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), во Владивостоке, на который неведомо как забрела вице-президент Лаоса Пани Ятхоту — а больше никто и не приехал. Это было даже хуже, чем на форуме в Петербурге — на ПМЭФ все-таки удалось завлечь целого президента, хотя и алжирского, и Путин смог провести встречу с политиком равного статуса. Впрочем, по нынешним временам капризничать не приходится. На глухом международном безрыбье и Пани Ятхоту можно ставить рядом.

ВЭФ ожидаемо вышел бледным. Путин, как мог, отдувался за всех не приехавших иностранцев, но темы востока, в частности, Дальнего, и России на востоке просачивались между пальцев, как жидкая субстанция через стенки портфеля. Несмотря на заверение Путина, что Дальний Восток для России — стратегический приоритет на весь XXI век, разговор постоянно соскакивал в сторону — то на Украину, и одержанные в ней Великие Победы, то на релокантов-мимикрантов, в особенности, на Чубайса, внезапно оказавшегося, как донесли Путину, не Анатолием Борисовичем, а Мойшей Израилевичем.

Чубайс — не командир и трубку не берет

Хотя фейк со сменой Чубайсом имени и отчества, как в известной песне Галича, большинство СМИ списали на острый приступ антисемитизма, которым Путин заразился от покусавшего его Дугина, все обстоит немного сложнее. Огненосный отец Русского Либерализма, яростный борец с коммунизмом аппаратного стиля, один из вождей Великой Российской вестернизации и дерибанизации, а также экс-глава Роснано, руливший им 12 лет, и не преуспевший ни в чем, кроме казнокрадства, сегодня — идеальный кандидат на роль нового абсолютно безвредного Троцкого. Идея же найти виновного во всех российских провалах и показательно покарать его тем, что под руку попадется, буквально носится в воздухе. Недаром ведь и топ-пропагандисты, и сам Путин все чаще всуе вспоминают «троцкизм». Рыжий плут уже намечен в жертву, и ему не скрыться — можно только делать ставки на то, чем именно его уконтрапупят. Яду он не заслужил, а ледоруба может не найтись вблизи, но это не беда. Что-нибудь подходящее в чубайсовом эмигрантском хозяйстве непременно найдется. К примеру (продолжая исторические параллели), у Николая Ежова при обыске нашли титанических размеров резиновый член, который и помог получить от него признательные показания. У Путина есть все основания считать Чубайса предателем. Системный либерализм в России был одним из слонов, на спине которых мужал развитОй путинизм. Бегство верхом на нем, со спины Державной Черепахи, было подставой, и простить ее невозможно.

Но Украина вытеснила даже тему Чубайса – хотя, казалось бы, где она, а где стратегически приоритетный на весь XXI век Дальний Восток? Тем не менее, Путин уверенно двинулся в своем спиче от победы к победе, одержанной в «СВО», сообщив, что все время звонит командирам на поле боя, и владеет информацией с места событий. На основании этой информации Путин сообщил, что украинские потери в ходе контрнаступления составили 71 тысячу человек, 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

Но пятого сентября Шойгу заявлял, что «с начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения”- не детализируя на танки и бронемашины. Выходит, потери Украины за неделю составили, как минимум, пять тысяч солдат и более 11 тысяч бронемашин? Почему же тогда МО РФ в день выступления Путина сообщило об 11 779 «танках и других бронемашинах», уничтоженных с начала проведения СВО?

13 июня Путин заявлял, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 160 танков; 16 июня, выступая на ПМЭФ, назвал цифру в 186 танков и 418 бронемашин, и заявил, что российские потери на порядок меньше. А 21 июня, на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин говорил, что «наши мужики наколотили» 245 вражеских танков и 678 бронемашин разного типа с начала контрнаступления. По данным же проекта Oryx, который ведет спутниковый мониторинг поврежденной техники сторон, с 4 июня и на момент выступления Путина во Владивостоке, Украина потеряла 25 танков и 46 бронемашин.

Иными словами, похоже, что, дедушку, пользуясь старческой деменцией, бессовестно обманывают. И, не столько НАТО, сколько его ближайшее окружение, организуя Путину звонки «командирам на поле боя».

Тем временем, бронепоезд Кима пересек границу России, и приближался к космодрому «Восточный» где должна была пройти встреча двух проводников идей чучхе.

От нашего чучхе – вашему, но на взаимной основе

Понятно, что каждый из двух чучхеистов хотел поиметь с другого что-нибудь полезное. А, поскольку, чучхонцы всегда играют только за себя, поодиночке, и чучхан чучхеку lupus est, торговля наверняка была жесткой. Что до намерений сторон, то они не составляли никакого секрета.

Путину очень нужны артиллерийские снаряды, которых в КНДР накоплено несколько миллионов. Большая их часть – с огромным сроком хранения, а, значит, крайне ненадежная и опасная при выстреле. Но старых пушек и биомусора, который можно приставить к этим пушкам, в России пока хватает, а вот снарядов — нет. Также в КНДР стоят на хранении старые танки Т-54 и Т-62. Сами танки Ким навряд ли погонит в Россию – они слишком заметны из космоса, а вот запчасти к ним, каннибализируя свои, вполне может поставлять.

Путин готов платить за снаряды и запчасти деньгами, а, еще лучше — товарами, нужными корейским чучхам, и тут он в шоколаде, поскольку Киму нужно абсолютно все. Вместе с тем, некоторые вещи нужны Киму больше других: ему нужны большие ракеты, чтобы угрожать США, и вымогать у них больше гуманитарной помощи, и нужны ядерные технологии, чтобы построить настоящую атомную подлодку, а не выдавать за атомную – дизельную, кое-как сляпанную по древнему советскому проекту.

На все эти обмены неодобрительно смотрит Запад, убедительно не рекомендующий обоим чучхонцам слишком сильно ими увлекаться. И Китай тоже смотрит, у него на сей счет есть свои планы. Был в этой игре и элемент поднятия ставок Москвой и Пхеньяном: мол, а, мы ка-а-ак плюнем на все ваши угрозы, и ка-а-ак дадим друг другу все, что друг у друга просим! В связи с этим, в СМИ была заброшена версия, что Россия уже готова выйти, полностью или частично из санкционного режима, введенного ООН против КНДР, и начать с ней беспредельное сотрудничество. Мол, санкции ей нипочем, да и КНДР бояться нечего: все, что только возможно, уже введено, и показало себя бесполезным.

Но это не так. Несмотря на все претензии к КНДР и к России, Запад применяет к ним только частичные эмбарго. Причин тому несколько. Во-первых, Китай в любом случае будет спонсировать режим в Пхеньяне, а Россия будет искать и находить способы обхода санкций, в том числе и с помощью Китая. Во-вторых, слишком серьезные трудности, созданные санкциями, будут толкать оба режима к повышению ставок. Здесь тот самый случай, когда схема с медленной варкой лягушки себя вполне оправдывает.

КНДР способна доставить много неприятностей. Она имеет огромную, пусть и скверно вооруженную, армию, а также полчища гражданской, голодной и злой человеческой саранчи, которая, от безысходности, способна атаковать соседей и с моря, и с суши.

Также у Кима есть ракеты, способные достать до Японии, есть ядерная бомба, и есть ствольная артиллерия в количестве, вполне достаточном, чтобы снести Сеул, расположенный близко к границе. На самом деле, Киму это совсем не нужно, но он поддерживает репутацию отморозка, в расчете на то, что связываться с отморозком никто не захочет, и его западные и южнокорейские визави предпочтут не идти даже на минимальный риск. Это, в целом, срабатывает, поскольку Корея варится в своем котле, а новая Корейская война не нужна никому и не имеет перспектив. Кима, как и в Первую Корейскую, станет накачивать оружием, а при надобности — и людьми, Китай, и ситуация станет патовой: победить КНДР, не прибегая к ЯО, будет почти невозможно. А для использования ЯО с риском, пусть даже минимальным, втянуть в войну КНР и РФ, у современного Запада не хватит решимости.

Еще больше новая Корейская война не нужна Южной Корее. Достать примитивную промышленность КНДР в гористой части Корейского полуострова будет сложно и дорого, зато смести сложные и хрупкие производства РК, расположенные на равнине, КНДР вполне сумеет. Зачем же Сеулу ввязываться в войну, которая нанесет стране огромный ущерб, если даже от победы он получит одни убытки: более 20 миллионов отморозков – голодных, нищих и непригодных для работы на современных производствах. В РК накоплен огромный опыт работы с северокорейскими перебежчиками, и весь он сводится к фразе «даром нам их тут не надо!». К тому же, в придачу к 20 миллионам чучхеистов, преисполненных уверенности в своем моральном превосходстве над миром, и, особенно, над южными соседями, РК получит и партизанскую войну. Ее десятилетиями будет спонсировать Китай, топя регионального конкурента, и создавая проблемы конкуренту глобальному. Зачем это делать, если откупиться от Кима и оставить его царствовать, обойдется в сотни раз дешевле? Киму же необходимо, с одной стороны, демонстрировать готовность сыграть ва-банк, с другой – не обострять ситуацию слишком сильно. В случае продажи снарядов (а КНДР очень нужно буквально все, что может поставить взамен Россия), важно продавать их умеренно, не переходя линии, за которой у Запада действительно кончится терпение, и не получая взамен чего-то совсем уж запретного, по той же причине. В этом балансировании Ким опирается на успешный опыт уже трех поколений своей семьи, он мудрее питерского гопника, и просто лучше образован.

Позиция Кима, по сравнению с путинской, что и говорить, завидная. И Путин внимательно присматривается к опыту КНДР, примеривая его на Россию. Правда, на Россию он налазит с трудом, она слишком велика, но, в принципе, скроить нечто подобное возможно и для нее. Враждебное окружение при правильной пропагандистской подаче, отлично сплачивает бОльшую часть населения и позволяет выстроить культ Великого вождя по проверенным образцам, не изобретая чучхесипед. Если при этом не раздражать Запад сверх меры, и пойти в удачный, хорошо просчитанный, момент на некоторые уступки, вполне можно можно получить аналог КНДР размером с Россию.

В рамках этой схемы Москва, судя по всему, предложила Пхеньяну взять за снаряды деньгами, нефтью, зерном, и, чем угодно еще, кроме ядерных технологий и полного выхода РФ из санкционного режима ООН. Но это, как заявил Песков, не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений. Преднамеренно было оставлено и место для некоторых сомнений: какие-то запрещенные товары, в небольшом количестве, Россия сможет предоставить и тайно. Не зря же Ким осмотрит во Владивостоке Институт биологии моря и посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится авиатехника. Кроме того, по словам Пескова, Россия видит перспективы сотрудничества с КНДР в космосе, но не обсуждает поставку северокорейских солдат для войны с Украиной. Также Путин и Ким не обсуждали заявления КНДР о рисках ядерной войны.

Что касается Китая, то он наблюдает за ситуацией, ожидая, когда Москва и Пхеньян переступят черту, за которой у Запада закончится терпение. Тогда Китай попытается обменять услуги по разруливанию неприятной для Запада ситуации на ответные уступки в вопросе Тайваня. Но для такого предложения, опять-таки, нужен точно просчитанный момент, после ошибки, совершенной Путиным. Ким слишком опытен, чтобы так ошибиться, да и значимость КНДР недостаточна, чтобы стать аргументом в тайваньском торге.

Северной Корее – да, да, да! Западному миру – нет, нет, нет!

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Ким Чен Ын — худший из возможных партнеров для России, поскольку Россия изолирована, но пытается выйти из изоляции. Увы, но Таяни, как и многие на Западе, не уловил новых настроений в Кремле. Указать точный момент, когда они изменились сложно, но, по меньшей мере, в 2023 году, Кремль уже не хочет выходить из изоляции. У него другие цели: он хочет сделать изоляцию надежной, стабильной, и максимально комфортной для себя. И КНДР в этом смысле – наилучший образец для подражания. Недаром все же в ночь с 12 на 13 почти по всей России наблюдали северное сияние из-за магнитной бури. А буря-то отчего? Не от того ли, что Ким Чен приехал — и засияло? Все-таки песня «Пикника» оказалась пророческой. Скоро от Кореи до Карелии будет одна сплошная КНДР.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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