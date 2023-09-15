Имеет 320 ракет: капитан первого раскрыл особенности уничтоженного в Севастополе БДК «Минск» 15.09.2023, 11:02

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Корабли такого типа использовались врагом во время штурмов Мариуполя.

Во время ночной атаки по кораблям РФ во временно оккупированном Севастополе 13 сентября был уничтожен, в частности, большой десантный корабль «Минск», проект 775. Его поражение существенно осложнит положение российских оккупантов.

Как отметил в интервью УНИАН капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, это довольно распространенный корабль. Он может нести роту морской пехоты (около 120 человек) и около 14 единиц бронетехники, такой как БТР. Такая единица достаточно нужна россиянам – в частности, в начале полномасштабной войны они перебросили шесть дополнительных десантных кораблей в Черноморский флот из Северного флота и Балтийского флота.

«Хочу напомнить, что у корабля «Минск» на носовой части есть система залпового огня «Град», и он выстреливает эти неуправляемые ракеты на дистанцию, минимум, 25 километров. Также у него есть 320 ракет. И, в принципе, один корабль может нанести серьезное поражение, например, силам, освобождающим в частности наше Приазовье. Кстати, россияне использовали такие корабли во время штурма Мариуполя в прошлом году», – отметил он.

По словам Рыженко, «Минск» – это уже третий российский корабль, который фактически уничтожен. Он и БДК «Оленегорский горняк» имеют очень серьезные повреждения. Восстановить их будет трудно.

«Тем более, что они польского построения, следовательно запчасти нужны польские, а их пока получить невозможно. Перспектив восстановления или постройки новых таких кораблей также нет, потому что их строили в Польше. В связи с отсутствием этих кораблей России будет сложнее проводить десантные операции и оказывать огневую поддержку своим оккупационным силам во время обороны приморских участков», – резюмировал капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

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