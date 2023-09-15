Как недорогие и ухоженные дачи продаются рядом с Минском 15.09.2023, 11:05

Они стоят до 35 тысяч долларов.

В этот раз в фокусе внимания — небольшое садоводческое товарищество рядом с Минском с удобным транспортным сообщением (всего в 10 минутах от Уручья) и рядом с поселком с развитой инфраструктурой. Этот вариант подойдет тем, кто мечтает о недорогом домике для сезонного отдыха, пишет журналист realt.by Екатерина Апарина.

Добраться до «Юбилейного-1» очень просто. Поселок находится в 14 километрах от МКАД. На автомобиле дорога от Уручья до дач занимает минут 10−15. Расположены дачи в Колодищанском сельсовете Минского района.

Заезжаем внутрь. На въезде — домик правления со всей полезной информацией. Это удобно — можно сразу почитать о стратегии развития СТ, посмотреть на размер членских взносов (45 рублей в квартал) и узнать обо всех новостях. К примеру, о том, что «Юбилейное» решило подать заявление о передаче в собственность электросетей Республики Беларусь линий электропередач и трансформаторных подстанций товарищества.

Сейчас садоводческое товарищество «Юбилейное-1» состоит из 140 участков. У поселка, кстати, есть свой логотип. Судя по изображенным на нем цифрам, годом основания дач в этом живописном месте стал 1981 год. По информации риэлтеров, участки тут первоначально давали работникам сферы культуры.

Начинаем нашу прогулку по дачам. Отмечаем, что дороги в товариществе аккуратные, подсыпаны асфальтной крошкой.

Так как поселок образовался в советское время, участки тут выделяли небольшие — по 5 соток. И если когда-то тут, возможно, выращивали картошку, то сейчас огороды уступили место цветочным клумбам и декоративным растениям.

Недалеко от въезда встречаем «лобное место» с большим количеством лавочек и беседкой. Говорят, именно здесь в хорошую погоду проходят общие собрания дачников.

Продолжаем наш путь и рассматриваем дачные домики. Несмотря на то, что большинство из них построены еще в прошлом веке — все строения выглядят ухоженными. Заброшенных участков тут нет.

Впрочем, активных строек в поселке мы также не заметили. Похоже, что самые новые дома тут возводились лет 5−10 назад. Газа на дачах пока нет, есть только электричество и сезонная вода.

Сами дачи окружены небольшим лесочком, в котором, говорят есть грибы и ягоды, внутри СТ есть небольшой водоем.

Что касается инфраструктуры, то ближайший магазин можно найти в соседнем СТ, также промтоварные и продуктовые торговые точки есть в деревне Юхновка и поселке Городище (около 2 километров от дач). Там же можно найти амбулаторию, аптеку, почту и отделение банка. Остановка общественного транспорта (автобус и маршрутка) находится в 5 минутах ходьбы, в 3,5 километрах от дач расположены железнодорожные станции «Городище» и «Слобода». Много маршруток и автобусов до Минска ходят из Юхновки.

Что тут продается?

Самый недорогой вариант — небольшая дача из дерева. Из удобств — электричество и сезонная вода. В строении 2 уровня, туалет — на улице. Рядом с домом участок в 5 соток с разнообразными насаждениями. Стоимость — 17 тысяч долларов.

Следующее предложение − дом с ремонтом, мебелью и техникой на обустроенном участке с террасой и баней. Площадь этого двухуровневого дома — 63 квадратных метра. Дом построен по блочной технологии, обложен кирпичом и обшит сайдингом. К постройке примыкает большая терраса с зоной барбекю. С обратной стороны дома есть кладовая.

В доме есть все коммуникации: электричество, печное отопление, сезонное водоснабжение, местная канализация. Установлен бойлер для горячей воды и оборудование для высокоскоростного интернета. Отдельно на участке оборудована баня дровах. Сам участок облагорожен — тут есть аккуратный газон, растут плодовые и лесные деревья, кустарники, цветы, оборудована теплица, обустроена детская игровая зона с качелями и песочницей, есть кирпичный сарай и территория для парковки автомобиля. Стоимость — 35 тысяч долларов.

Еще одна дача на продажу — 35-метровый сборно-щитовой дом 1986 года постройки. Последняя реконструкция прошла в 2008 году. Сейчас в доме 3 комнаты, с возможностью организовать мансарду. Площадь участка — около 5 соток. На территории есть помещение для хоз. инвентаря, летний душ, туалет. Посажены плодовые деревья и кустарники (смородина, малина, голубика). На участке есть беседка, окруженная цветами. Стоимость — 29 тысяч долларов.

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