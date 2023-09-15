закрыть
15 сентября 2023, пятница, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как недорогие и ухоженные дачи продаются рядом с Минском

  • 15.09.2023, 11:05
Как недорогие и ухоженные дачи продаются рядом с Минском

Они стоят до 35 тысяч долларов.

В этот раз в фокусе внимания — небольшое садоводческое товарищество рядом с Минском с удобным транспортным сообщением (всего в 10 минутах от Уручья) и рядом с поселком с развитой инфраструктурой. Этот вариант подойдет тем, кто мечтает о недорогом домике для сезонного отдыха, пишет журналист realt.by Екатерина Апарина.

Добраться до «Юбилейного-1» очень просто. Поселок находится в 14 километрах от МКАД. На автомобиле дорога от Уручья до дач занимает минут 10−15. Расположены дачи в Колодищанском сельсовете Минского района.

Заезжаем внутрь. На въезде — домик правления со всей полезной информацией. Это удобно — можно сразу почитать о стратегии развития СТ, посмотреть на размер членских взносов (45 рублей в квартал) и узнать обо всех новостях. К примеру, о том, что «Юбилейное» решило подать заявление о передаче в собственность электросетей Республики Беларусь линий электропередач и трансформаторных подстанций товарищества.

Сейчас садоводческое товарищество «Юбилейное-1» состоит из 140 участков. У поселка, кстати, есть свой логотип. Судя по изображенным на нем цифрам, годом основания дач в этом живописном месте стал 1981 год. По информации риэлтеров, участки тут первоначально давали работникам сферы культуры.

Начинаем нашу прогулку по дачам. Отмечаем, что дороги в товариществе аккуратные, подсыпаны асфальтной крошкой.

Так как поселок образовался в советское время, участки тут выделяли небольшие — по 5 соток. И если когда-то тут, возможно, выращивали картошку, то сейчас огороды уступили место цветочным клумбам и декоративным растениям.

Недалеко от въезда встречаем «лобное место» с большим количеством лавочек и беседкой. Говорят, именно здесь в хорошую погоду проходят общие собрания дачников.

Продолжаем наш путь и рассматриваем дачные домики. Несмотря на то, что большинство из них построены еще в прошлом веке — все строения выглядят ухоженными. Заброшенных участков тут нет.

Впрочем, активных строек в поселке мы также не заметили. Похоже, что самые новые дома тут возводились лет 5−10 назад. Газа на дачах пока нет, есть только электричество и сезонная вода.

Сами дачи окружены небольшим лесочком, в котором, говорят есть грибы и ягоды, внутри СТ есть небольшой водоем.

Что касается инфраструктуры, то ближайший магазин можно найти в соседнем СТ, также промтоварные и продуктовые торговые точки есть в деревне Юхновка и поселке Городище (около 2 километров от дач). Там же можно найти амбулаторию, аптеку, почту и отделение банка. Остановка общественного транспорта (автобус и маршрутка) находится в 5 минутах ходьбы, в 3,5 километрах от дач расположены железнодорожные станции «Городище» и «Слобода». Много маршруток и автобусов до Минска ходят из Юхновки.

Что тут продается?

Самый недорогой вариант — небольшая дача из дерева. Из удобств — электричество и сезонная вода. В строении 2 уровня, туалет — на улице. Рядом с домом участок в 5 соток с разнообразными насаждениями. Стоимость — 17 тысяч долларов.

Следующее предложение − дом с ремонтом, мебелью и техникой на обустроенном участке с террасой и баней. Площадь этого двухуровневого дома — 63 квадратных метра. Дом построен по блочной технологии, обложен кирпичом и обшит сайдингом. К постройке примыкает большая терраса с зоной барбекю. С обратной стороны дома есть кладовая.

В доме есть все коммуникации: электричество, печное отопление, сезонное водоснабжение, местная канализация. Установлен бойлер для горячей воды и оборудование для высокоскоростного интернета. Отдельно на участке оборудована баня дровах. Сам участок облагорожен — тут есть аккуратный газон, растут плодовые и лесные деревья, кустарники, цветы, оборудована теплица, обустроена детская игровая зона с качелями и песочницей, есть кирпичный сарай и территория для парковки автомобиля. Стоимость — 35 тысяч долларов.

Еще одна дача на продажу — 35-метровый сборно-щитовой дом 1986 года постройки. Последняя реконструкция прошла в 2008 году. Сейчас в доме 3 комнаты, с возможностью организовать мансарду. Площадь участка — около 5 соток. На территории есть помещение для хоз. инвентаря, летний душ, туалет. Посажены плодовые деревья и кустарники (смородина, малина, голубика). На участке есть беседка, окруженная цветами. Стоимость — 29 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох