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В Украине разработали ударный дрон, легко долетающий до Москвы

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  • 15.09.2023, 11:11
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В Украине разработали ударный дрон, легко долетающий до Москвы

Что известно о Hunter Killer 20.

В Украине был создан боевой дрон Hunter Killer 20, который не боится средств радиоэлектронной борьбы противника и может долететь до Москвы. Эти беспилотники уже применяют спецподразделения ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

Производитель БПЛА Hunter Killer 20 компания «Корт» показала свой боевой дрон на польской выставке вооружений MSPO-2023. Об этом говорится в сюжете «Милитарного».

Директор компании-производителя Вадим Кодачигов, бывший командир боевого подразделения, 7 месяцев проведший на фронте, отметил, что технические характеристики Hunter Killer 20 дают ему возможность без особого труда долететь до Москвы. Он может обходить систему ПВО России и почти неуязвим для радиоэлектронных помех.

По словам Кодачигова, в Украине сейчас есть только 5 БПЛА, способных долететь до российской столицы, и Hunter Killer 20 – один из них.

«Я защищаю свою землю. Мне не нужна Москва, мне не нужен Санкт-Петербург – у меня есть своя родная земля. И до тех пор, пока они будут претендовать на мою землю, я не сторонлюсь того, что убиваю тех, кто приходит к меня на мою землю», – говорит Вадим Кодачигов

По заявленным характеристикам Hunter Killer 20 имеет боевую часть 15 кг и может пролететь 1000 км.

«Он может быть в воздухе достаточно для того, чтобы долететь до Москвы, он несет достаточно большой объем взрывных устройств. И самое главное, что есть в этой дроне – он почти не уязвим для средств ПВО. Вторая особенность этого дрона – он атакует исключительно военный объект, то есть я могу гарантировать, что этот дрон никогда не прилетит в детский сад или жилой дом, он прилетит туда, куда ему поставят задание.

Технические характеристики дрона Hunter Killer 20

габаритные размеры – 1800 x 1500 x 220 мм;

вес - 8,9 кг;

вес полезной нагрузки – 15 кг;

рабочий радиус - 1000 км;

скорость – до 172 км/ч;

рабочая высота - 200 м;

максимальная высота – 1500 м;

рабочее время - до 8 часов;

тип аккумулятора – литий-ионный;

Оснащение: камера с зумом кратностью 20x.

По словам разработчика, беспилотники Hunter Killer 20 уже используют спецподразделения ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

«Самые эффективные военные технологии, это те, которые создаются непосредственно в боевых контактах. Мы их создаем в боевых контактах», - подчеркнул Вадим Кодачигов.

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