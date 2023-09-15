Украина имеет подтверждение личного участия Лукашенко в незаконном вывозе детей с начала войны 15.09.2023, 11:16

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МУС уже сделал первый сильный юридический шаг.

Украина имеет подтверждение личного участия Лукашенко в незаконной депортации украинских детей с начала войны. Об этом ukrinform.ua в Гааге сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, депортация не прекращается с момента оккупации Киевской области.

«Это происходит и прямо сейчас. Практически каждую неделю мы получаем все новые и новые подтверждения того, что власти Беларуси принимают в этом процессе участие. Безусловно, мы хотим, чтобы и их действия были проанализированы и осуждены», – сказал Дмитрий Лубинец.

Он также отметил, что наверно первый сильный юридический шаг, который сделал Международный криминальный суд (МКС), это выдача двух ордеров на арест.

«Я могу публично сказать, что именно этот шаг помогает нам возвращать украинских детей», – добавил он.

Напомним, что 13 сентября Европарламент принял резолюцию» об отношениях с Беларусью, которая признала Лукашенко соучастником преступлений России в Украине.

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