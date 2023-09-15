Латынина: Израиль сорвал важные для Путина договоренности 15.09.2023, 11:18

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После этого главу РФ «прорвало».

В последнее время глава РФ Владимир Путин сделал ряд вопиющих антисемитских заявлений. Это его реакция на срыв Израилем важных для него договоренностей.

Такую теорию высказала в эфире своего YouTube-канала российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина.

Сначала Путин публично заявил, что «западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Зеленского, чтобы прикрывать героизацию на*изма».

После этого он, комментируя бегство в Израиль олигарха Анатолия Чубайса, назвал его «Мойшей Израилевичем».

Со слов Латыниной, обострившийся антисемитизм Путина вызван, во первых, его ментальными проблемами, а во-вторых, обидой на Израиль.

По ее мнению, израильтяне сорвали очень важную для диктатора сделку по поставке в Иран истребителей «Су-35».

«Я понимаю, что крыша у него едет. Но то, что он нес про Мойшу, Израиль и так далее… У меня есть гипотеза… Она заключается в том, что Путин договорился с Ираном о каких-то сделках, видимо, о поставках самолетов, а Израиль не просто сорвал эти сделки, а сказали: «Ничего у тебя не получится, мы там все раздолбаем». Причем это сказано было прямым текстом на пресс-конференции начальником МОССАД, который чрезвычайно редко дает пресс-конференции и человек непубличный. Вот после этого Путина насчет Мойши Израилевича и прорвало», - объяснила российская журналистка.

Еще в июле 2023 года появилась информация о том, что Россия не выполняет контракт по поставкам «Су-35» в Иран. Деньги россияне получили, а вот с отправкой истребителей возникли проблемы, что вызвало недовольство Тегерана.

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