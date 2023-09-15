Как отказаться от упорного угощения алкоголем в гостях: правила этикета 15.09.2023, 11:25

Каноны «гостеприимства» многие трактуют по-разному.

Хозяева по-разному понимают понятие «гостеприимство». Некоторые считают, что достаточно хорошо накрыть стол и завести интересный разговор, но другие думают, что употребление алкоголя – это один из самых главных признаков хорошо проведенного вечера.

Если человек отказывается пить алкоголь, другие не всегда это хорошо воспринимают.

Сайт obozrevatel.com нашел правила этикета, которые помогут избежать упорного угощения в гостях.

Обычно большинство празднований или дружеских посиделок не обходятся без алкогольных напитков. Но есть некоторые хозяева или гости, которые не принимают ответ «нет» на вопрос, будете ли вы употреблять спиртное.

Часто это заканчивается тем, что они начинают настойчиво угощать вас и заставлять выпить хотя бы один бокал, обосновывая это тем, что от пары глотков алкоголя ничего не произойдет. Конечно, это неприятная ситуация, которая ставит в неудобное положение всех присутствующих.

Решить такую проблему можно придерживаясь правил этикета. Если вы попали в такую ситуацию, то не стоит оправдываться и говорить, что принимайте лекарства или, что вам нельзя пить.

Пусть ваш бокал будет полным, вместе со всеми отмечайте тосты, но просто не пейте напиток. Вы можете немного пригубить сначала, чтобы другие успокоились и больше не акцентировали внимание на этом.

Если вы хозяин, который упорно угощает, то не делайте этого, чтобы не нарушать комфорт ваших гостей. Не заставляйте их делать то, чего они не хотят. Достаточно один раз спросить человека, желает ли он чего-нибудь выпить и все.

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