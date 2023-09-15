«У Путина появилась возможность взять над Лукашенко реванш за историю с Пригожиным» 4 15.09.2023, 11:34

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Аркадий Мошес

Фото: yle.fi

У белорусского диктатора нет шансов выкрутиться.

Европарламент в последней резолюции «Об отношениях с Беларусью» осудил режим Лукашенко за репрессии и притеснения беларусов. В документе говорится:

– Европарламент самым решительным образом осуждает неослабевающие репрессии, систематические и широко распространенные нарушения прав человека, постоянно совершаемые режимом Лукашенко.

Кроме того, евродепутаты признали белорусского правителя соучастником российских преступлений в Украине. В частности, речь идет о принудительной депортации украинских детей.

В результате одним из пунктов резолюции стал призыв к МУС о выдаче ордера на арест Лукашенко, действия которого и его режима могут также приравниваться к преступлению против человечества, как действия Путина и Львовой-Беловой.

Также документ содержит рекомендации о расширении санкций против Беларуси.

Примечательно то, что резолюция была принята абсолютным большинством голосов: 453 депутата Европарламента проголосовали положительно, 40 воздержались и только 21 проголосовал против.

Результаты решения Европарламента «Филин» обсудил с директором исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадием Мошесом.

— Понятно, что это не юридический документ, а политический, — отметил собеседник. — Однако я бы советовал отнестись к нему более серьезно, чем к просто рекомендации.

Уже само появление данной резолюции должно насторожить беларусский режим.

То количество голосов, которым она была поддержана, лучшим образом демонстрирует сегодняшнюю оценку режима Евросоюзом. Ведь там голосовали представители разных партий, даже разных идеологий.

Но все они считают беларусский режим и лично господина Лукашенко ответственным за войну, как и Путина, также ответственным за то, что происходит с украинскими детьми.

Это вообще очень серьезное обвинение, так как оно подпадает под одно из определений геноцида. Поэтому резолюция прежде всего важна именно как показатель отношения к Лукашенко.

Ведь все мы еще некоторое время назад наблюдали кампанию лоббистов, которые пытались доказывать, что Лукашенко отличается от Путина: мол, давайте не валить все в одну корзину, давайте попытаемся с ним как-то договориться. И в настоящее время эту кампанию следует считать окончательно проигранной.

450 голосов против 20 говорят сами за себя. Отделить Лукашенко от Путина не удалось. Аргументов у тех, кто придерживался этой идеи больше не осталось.

— Это, безусловно, сильный смысловой посыл. Однако обретет ли он форму каких-то реальных действий, мы не можем сказать.

— Мы не знаем, что на основании этого будет сделано, но за последние несколько месяцев мы примерно стали понимать пределы возможного.

В целом я бы выделил три основных фактора, которые становятся очевидными: может произойти ужесточение санкций, может произойти закрытие границ, которое сегодня выглядит менее вероятным, чем даже две недели назад, но с повестки не снято, и вопрос о диалоге с Лукашенко отныне закрыт.

От него слишком долго ждали, чтобы он либо изменил свое отношение к войне, либо начал внутриполитический процесс и стал отпускать политзаключенных. Но не произошло ни первого, ни второго.

Решение депутатов Европарламента четко дает понять: режим Лукашенко — соучастник преступления. Впервые это признано на международном уровне официально — вот главное резюме резолюции.

И это очень важная веха. Вспомните, полгода назад даже показалось, что сейчас с ним опять начнут вести какие-то закулисные переговоры, может быть, об освобождении каких-то отдельных заключенных или еще что-то.

— Можно ли считать Путина одним из бенефициаров резолюции, ведь теперь он точно знает, что Лукашенко никуда не денется и у него нет больше никаких шансов выкрутиться?

— Скорее второе — нет шансов выкрутиться — это его, безусловно, обрадовало. Конечно, в Москве без особого энтузиазма воспринимали периодические попытки Лукашенко как-то перезапустить диалог с Западом.

Но стратегически они прекрасно понимают, что ему и так некуда деться уже давно. Резолюция в этом смысле по большому счету ничего не меняет и, главное, она не побудит Кремль давать Лукашенко больше денег, чем ему давали.

Наоборот, у Путина появилась возможность взять реванш за историю с Пригожиным, в которой Лукашенко поспешил показать себя центральной фигурой. И сейчас ему могут лишний раз напомнить, кто тут главный.

Что касается денег, то Россия списала огромные долги африканцам, в какой-то момент она списала 90% долга Северной Корее, но Беларуси никто долг списывать не будет.

Ей по-прежнему будут давать какой-то минимум, чтобы держать на плаву. Понятно, что Москва не позволит этому режиму рухнуть. Но и процветать она ему тоже возможности не даст.

Я думаю, что Лукашенко не случайно понесся в Москву. В последний месяц белорусская дискуссия в Европе значительно оживилась. И им есть что обсудить, даже кроме вопросов денег и безопасности. Не исключаю, что в Минске поняли: Европа может начать давить.

— Очевидно, что на репутации Лукашенко на мировой арене эта резолюция вряд ли отразится, а в его окружении, как думаете, важен ли для кого-то авторитет Европарламента?

— Там есть и категория ярых противников Запада, и категория так называемых приспособленцев. Однако я бы не рассчитывал на то, что произойдет какой-то раскол элит. Потому что в Беларуси в принципе сложно говорить о наличии каких-то независимых элит.

Потому что элиты — это круги, у которых есть, во-первых, ресурс, во-вторых, чувство ответственности за будущее. А в Беларуси есть только бюрократия, назначенная и выпестованная лично Лукашенко.

Такие люди в массе своей будут сидеть на этом «Титанике» до конца, потому что они не понимают, как это можно — по-другому.

Что касается общественного мнения, то здесь тоже будет два разнонаправленных лагеря. Одна часть людей прекрасно понимает, что режим наказывают по делу, а другая, наоборот, будет вокруг него консолидироваться сильнее.

Что может повлиять на расстановку сил? Не исключено, что соответствующий посыл из Европы. Хорошо, если при этом еще и оппозиции удастся развернуться.

А они в общем в последнее время пытаются это делать — и в связи с ситуацией с паспортами, и все эти заявления о движении в Европу — это говорит о том, что они пересмотрели свою позицию и сегодня демократические силы совсем не те, что были три года назад.

При этом у Лукашенко договориться с Европой по старой схеме не получится: дескать, я там развернусь, улыбнусь и дам команду возобновить диалог. Вот он дал команду: «Возобновить диалог, раз-два!» А диалог не возобновится.

И на этом фоне у демократических сил, хочется надеяться, что-то может получиться. И это может изменить общую картину понимания внутри Беларуси.

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