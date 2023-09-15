После Андреевки ВСУ взяли курс на важный участок, открывающий огневой контроль над Бахмутом 1 15.09.2023, 11:39

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Украинская армия перерезает ключевую для оккупантов «артерию».

Сегодня, 15 сентября в Генштабе Украины подтвердили информацию об освобождении Андреевки на юге от Бахмута.

Бойцы из 3-й штурмовой бригады Украины заявили, что им противостояли оккупанты из 72-й мотострелковой бригады.

Именно остатки этой бригады и будут пытаться вернуть ранее утраченные позиции, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Оккупанты отошли из Андреевки и закрепляются за железной дорогой. Однако этот участок фронта просто кишит оккупантами, а значит в ближайшее время стоит ожидать контратак со стороны оккупантов из 72-й мотострелковой бригады.

Нет официальной информации по Клещеевке, хотя многие соцсети пишут, что она в «серой зоне».

Однако оккупанты каждый день пытаются вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции. Не стоит забывать, что не так давно МО РФ даже перебросило под Клещеевку на помощь армии РФ танки «Т-90М Прорыв».

Цель ВСУ очевидна: это выход на трассу 0513. Контроль над ней позволит значительно ослабить логистику оккупантов, находящихся в Бахмуте. Более того, с этой трассы открывается огневой контроль над восточной окраиной Бахмута.

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