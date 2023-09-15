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«Отработала 36 лет, а пенсия - $218»

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  • 15.09.2023, 11:44
  • 4,138
«Отработала 36 лет, а пенсия - $218»

Бобруйчанка эмоционально рассказала про жизнь на пенсии.

62-летняя жительница Бобруйска честно рассказала, какую пенсию получает и на что ее тратит:

– Я работаю с 17-ти лет. С перерывом на учебу и декретный отпуск. На пенсию успела выйти в 55, в 2016 году. «Вскочила в последний вагон» (смеется).

Общий стаж у меня тогда был 36 лет, 4 месяца и два дня. Первая пенсия, конечно, расстроила: чуть больше 300 рублей! Но все время же повышают понемногу, поэтому в августе 2023-го я получила уже 710 рублей (218 долларов).

Много это или мало? Знаете, у некоторых работающих молодых людей зарплата меньше, чем моя пенсия, а у них дети, и вся жизнь впереди.

Я живу одна – уже легче (с мужем в разводе). Но рублей 100 уходит на «коммуналку». Мобильник и интернет, считаю, обходятся дорого – больше 50 рублей. Зато я на лекарства не трачусь пока... ну почти не трачусь. Стараюсь покупать натуральные продукты, фермерский творог, например. Пусть и дороже, но здоровью полезнее. Если, не дай Бог, сильно «прижмет», откажусь от кофе и сигарет. Тоже немалая экономия выйдет.

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