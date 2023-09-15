Британская разведка: Российские корабли в Севастополе получили катастрофические повреждения 15.09.2023, 11:52

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Стало известно, что будет с Черноморским флотом после уничтожения БДК «Минск» и подлодки «Ростов».

Разведка Великобритании оценила последствия удара ВСУ по российским кораблям в оккупированном Севастополе. По ее мнению, на восстановление субмарины уйдут годы, десантный корабль уничтожен полностью.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

«Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что «Минск» почти наверняка был функционально разрушен, а «Ростов», скорее всего, получил катастрофические повреждения», - заявили в разведке.

Там считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

Кроме того, сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, вероятнее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержке судов в рабочем состоянии.

«Потеря «Ростова» лишает Черноморский флот одной из четырех подлодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российского могущества на Черное море и Восточное Средиземноморье», - добавили в британской разведке.

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».

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