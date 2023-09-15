Что ждет минский рынок «Ждановичи»? 3 15.09.2023, 11:54

3,746

Раскрыл председатель Мингорисполкома.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что будет с рынком «Ждановичи» и этой территорией в целом, пишут «Минск-Новости».

«На стороне между железной дорогой и улицей Тимирязева рынок остается. Идет процесс модернизации этой территории. Там возводятся здания», — сказал Владимир Кухарев.

Также, по его словам, территория по другую сторону от Тимирязева, где был рынок овощей, который перенесен в Таборы, будет упорядочиваться под другие функции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».