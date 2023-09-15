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Что ждет минский рынок «Ждановичи»?

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  • 15.09.2023, 11:54
  • 3,746
Что ждет минский рынок «Ждановичи»?

Раскрыл председатель Мингорисполкома.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что будет с рынком «Ждановичи» и этой территорией в целом, пишут «Минск-Новости».

«На стороне между железной дорогой и улицей Тимирязева рынок остается. Идет процесс модернизации этой территории. Там возводятся здания», — сказал Владимир Кухарев.

Также, по его словам, территория по другую сторону от Тимирязева, где был рынок овощей, который перенесен в Таборы, будет упорядочиваться под другие функции.

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