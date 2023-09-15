Что ждет минский рынок «Ждановичи»?3
- 15.09.2023, 11:54
- 3,746
Раскрыл председатель Мингорисполкома.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что будет с рынком «Ждановичи» и этой территорией в целом, пишут «Минск-Новости».
«На стороне между железной дорогой и улицей Тимирязева рынок остается. Идет процесс модернизации этой территории. Там возводятся здания», — сказал Владимир Кухарев.
Также, по его словам, территория по другую сторону от Тимирязева, где был рынок овощей, который перенесен в Таборы, будет упорядочиваться под другие функции.