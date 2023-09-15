Россия потеряла последнего союзника на Южном Кавказе

Россия потеряла последнего союзника на Южном Кавказе1
- Леонид Невзлин
- 15.09.2023, 12:04
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Путин кинул Пашиняна — и поплатился.
Армения всегда была единственным стратегическим союзником Путина на Южном Кавказе. И явно больше им не является. РФ показала полнейшую беспомощность и неспособность защитить Армению, ведь все ресурсы рашистов брошены на провальную войну в Украине.
Путин кинул Пашиняна. Армения не дождалась оружия, которое всегда поставлялось Москвой, и теперь судорожно ищет новых партнеров. Тут можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но на самом деле, союзничество с чудовищем загнало Армению в такой угол, что трудно быть оптимистичным.
Теперь Армения ратифицирует Римский статут, а Пашинян называет вторжение в Украину «катастрофическим». Прямо сейчас в Армении идут военные учения с участием американских военных. Учения не масштабные, но как политический жест – важные. Неделю назад Киев посетила жена Пашиняна и привезла первую гуманитарную помощь – впервые с начала войны! Вопиюще поздно.
Бесконечные ссылки на то, что Армения вынуждена вести «многовекторную» политику, устарели. Мир четко разделен, сейчас не до полутонов.
Армения продемонстрировала, а теперь еще и осознала, что сотрудничество с режимом Путина – стратегическая ошибка. Израиль не должен повторять этих ошибок, не имеет права.
Леонид Невзлин, t.me