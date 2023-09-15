закрыть
15 сентября 2023, пятница, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия потеряла последнего союзника на Южном Кавказе

1
  • Леонид Невзлин
  • 15.09.2023, 12:04
  • 3,574
Россия потеряла последнего союзника на Южном Кавказе

Путин кинул Пашиняна — и поплатился.

Армения всегда была единственным стратегическим союзником Путина на Южном Кавказе. И явно больше им не является. РФ показала полнейшую беспомощность и неспособность защитить Армению, ведь все ресурсы рашистов брошены на провальную войну в Украине.

Путин кинул Пашиняна. Армения не дождалась оружия, которое всегда поставлялось Москвой, и теперь судорожно ищет новых партнеров. Тут можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но на самом деле, союзничество с чудовищем загнало Армению в такой угол, что трудно быть оптимистичным.

Теперь Армения ратифицирует Римский статут, а Пашинян называет вторжение в Украину «катастрофическим». Прямо сейчас в Армении идут военные учения с участием американских военных. Учения не масштабные, но как политический жест – важные. Неделю назад Киев посетила жена Пашиняна и привезла первую гуманитарную помощь – впервые с начала войны! Вопиюще поздно.

Бесконечные ссылки на то, что Армения вынуждена вести «многовекторную» политику, устарели. Мир четко разделен, сейчас не до полутонов.

Армения продемонстрировала, а теперь еще и осознала, что сотрудничество с режимом Путина – стратегическая ошибка. Израиль не должен повторять этих ошибок, не имеет права.

Леонид Невзлин, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох