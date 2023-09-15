Россия потеряла последнего союзника на Южном Кавказе 1 Леонид Невзлин

15.09.2023, 12:04

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Путин кинул Пашиняна — и поплатился.

Армения всегда была единственным стратегическим союзником Путина на Южном Кавказе. И явно больше им не является. РФ показала полнейшую беспомощность и неспособность защитить Армению, ведь все ресурсы рашистов брошены на провальную войну в Украине.

Путин кинул Пашиняна. Армения не дождалась оружия, которое всегда поставлялось Москвой, и теперь судорожно ищет новых партнеров. Тут можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но на самом деле, союзничество с чудовищем загнало Армению в такой угол, что трудно быть оптимистичным.

Теперь Армения ратифицирует Римский статут, а Пашинян называет вторжение в Украину «катастрофическим». Прямо сейчас в Армении идут военные учения с участием американских военных. Учения не масштабные, но как политический жест – важные. Неделю назад Киев посетила жена Пашиняна и привезла первую гуманитарную помощь – впервые с начала войны! Вопиюще поздно.

Бесконечные ссылки на то, что Армения вынуждена вести «многовекторную» политику, устарели. Мир четко разделен, сейчас не до полутонов.

Армения продемонстрировала, а теперь еще и осознала, что сотрудничество с режимом Путина – стратегическая ошибка. Израиль не должен повторять этих ошибок, не имеет права.

Леонид Невзлин, t.me

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