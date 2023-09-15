Экс-чемпион Беларуси по футболу умудрился получить дисквалификацию на восемь матчей 15.09.2023, 12:33

Филипп Рудик

Сейчас он играет во второй лиге.

Бывший футболист сборной Беларуси Филипп Рудик, который играет сегодня за команду второй лиги «Миоры», получил восьмиматчевую дисквалификацию, пишет Football.by.

Рудик наказан за неправомерные действия в матче его команды с витебским «Газовиком» (2:2). Игра состоялась 2 сентября. На 18-й минуте встречи Филипп был удален за нарушение, которое формулируется следующим образом: «непристойное поведение — нецензурные (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей».

Кроме того, в примечании судьи было указано, что после игры Рудик «подошел к главному арбитру матча, в агрессивной манере оскорблял и угрожал физической расправой судейской бригаде».

Отметим, что за «непристойное поведение» красную карточку тогда получил еще один игрок команды «Миоры» Юрий Бурый. Его дисквалификация составит шесть матчей.

Что касается Рудика, то он известен в Беларуси по выступлениям за новополоцкий «Нафтан», борисовский БАТЭ и гродненский «Неман». Провел четыре игры в составе национальной сборной нашей страны.

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